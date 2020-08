Werbung

Was ist eigentlich eine gute Bibelübersetzung? Kommt es eher auf eine buchstabengetreue (Elberfelder) oder eine sinngemäße, verständlichere Übertragung an, wie zum Beispiel in der Guten Nachricht?

Manfred Schütz wirft für die Zeitschrift „Evangelische Aspekte“ einen Blick auf verschiedene Bibelübersetzungen und veranschaulicht anhand von Übersetzungsbeispielen die unterschiedlichen Zielgruppen und möglichen Einsatzzwecke der zahlreichen Bibelausgaben. Dabei kommt auch Martin Luther nicht zu kurz.

Link: „Dem Volk aufs Maul schauen“: Was macht eine gute Bibelübersetzung aus?