Was macht einen geistlichen Raum aus? (Sonntagsblatt)

Die Holzkapelle am Knappenberg in Sulzbach-Rosenberg soll erstmals eingerichtet werden. Ein Jahr lang blieb ihr Innenraum zum Experimentieren leer, Gruppen der Gemeinde durften den Raum für Projekte nutzen. Nun stellt sich die Frage: Wie soll die Kirche zukünftig von innen aussehen?

Das Sonntagsblatt nimmt die Situation zum Anlass, um ganz allgemein die Frage zu stellen: Was macht einen Raum zu einem spirituellen Begegnungsort? Viele der Kapellennutzer sind beispielsweise der Meinung, dass der Raum auch so zur Andacht und Stille einlade. Es brauche gar nichts weiter, um ihn in eine Kirche zu verwandeln. Andere würden doch lieber ein Kreuz oder einen Altar in der Kapelle sehen. Bei der Einrichtung des neuen Ruheorts werden grundlegende Fragen der Spiritualität aufgegriffen.

Erste Ergebnisse, wie die Holzkapelle zukünftig eingerichtet wird, soll es spätestens an Ostern geben.

LINK: Kapelle am Knappenberg: Nutzer gestalten spirituellen Raum