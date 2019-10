„Weihnachten im Schuhkarton“ im Fußballstadion

Große Bühne für „Weihnachten im Schuhkarton“: Am 23. Oktober wird die Geschenkaktion im Vorprogramm des UEFA ChampionsLeague-Spiels FC Red Bull Salzburg gegen den SSC Neapel präsentiert. Clubanhänger sollen mit einem Video, das Spieler und Mitarbeiter des Vereins bei einer Packparty zeigt, zum Mitpacken animiert werden. Zudem wird ein Vertreter der Trägerorganisation Samaritan’s Purse die Geschenkaktion auf dem Spielfeld vorstellen.

Der österreichische Meister beteiligt sich bereits zum dritten Mal an der weltweiten Geschenkaktion. Bis zum 15. November können Päckchen und Barspenden in der Geschäftsstelle in Salzburg abgegeben werden. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei und die Ukraine.

Link: Weihnachten im Schuhkarton

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks Samaritan’s Purse. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Werks weltweit über zehn Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht.