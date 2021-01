„Weihnachten im Schuhkarton“ verteilt über 9 Millionen Päckchen

Werbung

Im Rahmen der Geschenkaktion „Weihnachten im Schukarton“ sind im vergangenen Advent mehr als 9,1 Millionen Päckchen gesammelt worden. Im deutschsprachigen Raum sei die Zahl gegen den globalen Trend um 4,5 Prozent auf 396.276 gewachsen, wie Samaritan’s Purse jetzt mitteilte.

Seit 1993 seien mehr als 186 Millionen Schuhkartongeschenke an Kinder in über 160 Ländern und Regionen verteilt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse.

P.S.: Auch im SCM Bundes-Verlag, zu dem Jesus.de gehört, befand sich eine Sammelstelle für „Weihnachten im Schuhkarton“. 253 Päckchen kamen hier in Witten zusammen.