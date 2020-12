Rund 700 Gemeinden sind bislang bei dem ökumenischen Projekt „24 x Weihnachten neu erleben“ dabei. Herzstück ist ein Heiligabend-Gottesdienst, der online ausgestrahlt wird.

Werbung

Mit der Aktion solle im Lockdown „ein deutliches Zeichen für Glaube und Hoffnung in Zeiten der Krise“ gesetzt werden, teilten die Veranstalter am Montag in Karlsruhe mit. Bei den Gemeinden handele es sich um evangelische, katholische und freikirchliche Gemeinden aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz.

Der Gottesdienst am Heiligabend wird von Influencerin Lisa Mantler moderiert. Dazu gibt es viel Musik und Botschaften des katholischen Bischofs Stefan Oster (Passau) und der evangelischen Regionalbischöfin Dorothea Greiner (Bayreuth). Weitere Mitwirkende sind der Schauspieler Samuel Koch, die Influencerin Jana Highholder sowie die Zwillinge Johannes und Philipp Mickenbecker, die als „Real Life Guys“ ein Millionenpubikum auf ihrem Youtube-Kanal erreichen. Außerdem sind mehrere hundert ehrenamtliche Mitarbeiter, Schauspieler, Akrobaten sowie Band- und Chormitglieder an dem Projekt beteiligt. Ihre Beiträge werden Ende November unter Einhaltung aller Corona-Auflagen produziert und Heiligabend via YouTube ausgestrahlt.

Zu sehen ist der Gottesdienst am 24. Dezember (21 Uhr) auf YouTube und dem Sender Bibel TV. Für Kindergottesdienste gibt es Videos, Bastelideen und Glaubensimpulse. Das Buch zur Aktion ist laut Veranstalterbereits 72.000 Mal verkauft worden.

Werbung

Das Projekt wird zugunsten von Kinderhilfswerken veranstaltet. Am Ende der Veranstaltung haben die Zuschauer die Möglichkeit, für Kinderhilfsprojekte zu spenden.

Ursprünglich war für die Feiertage eine Live-Weihnachtsshow in Karlsruhe mit rund 100.000 Besuchern geplant gewesen. Angesichts der Corona-Pandemie änderten die Organisatoren das Konzept.

Homepage: 24 x Weihachten neu erleben