Die „Liebe Christi“ wird Schwerpunktthema der 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) 2021 in Karlsruhe. Dies hat der Zentralausschuss des weltweiten kirchlichen Dachverbands entschieden. Der exakte Titel lautet: „Christ’s love moves the world to reconciliation and unity“ („Die Liebe Christi bewegt die Welt zu Versöhnung und Einheit.“). Die Vollversammlung, zu der mehrere tausend Teilnehmer erwartet werden, wird erstmals in Deutschland stattfinden. Sie wird alle acht Jahre einberufen.