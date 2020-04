Werbung

Die Akademie „Erbacher Hof“ im Bistum Mainz hat einen Minecraft-Wettbewerb ausgelobt. Gesucht wird die schönste virtuelle Kirche in dem Open-World-Spiel. Dem besten Architekten des Wettbewerbs „Build your church“ winke ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro, teilt die Akademie auf ihrer Homepage mit.

Teilnehmen könne jeder, entweder allein oder in Teams von bis zu drei Personen. Die Minecraft-Kirche dürfe nicht größer als 100×100 Blöcke groß sein und kein Nachbau eines existierenden Gebäudes, heißt es. Abgesehen davon gebe es beim Design keine Beschränkungen. Einsendungen für den Wettbewerb sind bis zum 31. Mai möglich.

„Minecraft“ ist ein 3D-Spiel, in dem die Nutzer in einer offenen Welt aus zumeist würfelförmigen Blöcken Gegenstände und Gebäude erschaffen.

