Im kommenden Jahr wird Bill Hybels (65), Gründer und Leiter der Willow Creek Community Church (WCC) in South Barrington bei Chicago, von seinem Amt zurücktreten. Künftig soll ein Zweierteam die Gemeinde leiten: Heather Larson (42) und Steve Carter (38). Hybels selbst verkündete dies in einer Gemeindeveranstaltung am Samstag.

Damit wird die WCC eine der größten Kirchen in den USA mit einer Frau als „Leading Pastor“ sein. Zudem ist die Willow Creek Gemeinde damit die erste Megachurch in den USA, an deren Spitze eine Frau und ein Mann stehen, die nicht miteinander verheiratet sind. Son wird beispielsweise die Lakewood-Gemeinde in Houston/Texas vom Ehepaar Joel und Victoria Osteen geleitet.

Heather Larson arbeitet bereits seit 1998 in der Gemeinde in South Barrington. In den vergangenen fünf Jahren fungierte sie als „Nummer zwei“ an der Seite von Bill Hybels. „Willow Creek ist meine Heimatgemeinde, und ich bin dankbar dafür, Teil eines Teams zu sein, das diese Gemeinde zu einem Ort macht, an dem die Menschen Jesus kennen lernen, in ihrem Glauben wachsen und den Menschen in ihrer Umgebung radikale Liebe zeigen“, so Larson. Als leitende Pastorin wird Larson für 400 Angestellte verantwortlich sein. Das Budget der WCC liegt pro Jahr bei rund 77 Millionen US-Dollar.

Steve Carter gehört seit 2011 zur „Willow-Familie“. Er wird die WCC als „Lead Teaching Pastor“ gemeinsam mit Larson leiten und an den meisten Wochenenden predigen. Die Förderung und Ausbildung junger Prediger und Leiter beschreibt er als eine seiner „schönsten Aufgaben“.

Der Wechsel an der Spitze der WCC ist das Ergebnis eines sechsjährigen Prozesses. Hybels selbst hatte Larsen und Carter für seine Nachfolge vorgeschlagen, sobald sich das Team-Modell herauskristallisiert hatte. Die Gemeindeleitung gab dafür dann grünes Licht. „Dies ist ein bedeutender Schritt, nicht für die WCC, sondern für die gesamte evangelikale Bewegung“, kommentiert Tara Beth Leach, seit letztem Jahr Senior Pastor der „First Church of the Nazarene of Pasadena“, in Christianity Today. „Bill Hybels and Willow Creek haben etwas getan, was keine Gemeinde dieser Größenordnung bislang gemacht hat. Und ich hoffe, dass dies Auswirkungen auf die gesamte evangelikale Bewegung haben wird.“

Link: Hybels-Nachfolge