Willow Creek gibt Nachfolger von Bill Hybels bekannt

Dave Dummitt wird der neue Hauptpastor der Willow Creek Community Church. Damit tritt er in die Fußstapfen von Bill Hybels.

Von Nathanael Ullmann

Lange hat es gebraucht, bis sich die Willow-Creek-Gemeinde in Chicago für einen Nachfolger von Bill Hybels entschieden hat. Dieser war nach Missbrauchsvorwürfen im April 2018 zurückgetreten. Mit Steve Carter und Heather Larson fand die Gemeinde schnell eine neue Doppelspitze. Doch auch die legten ihr Amt wenige Monate später nieder. Sie wollten den Weg für einen kompletten Neuanfang frei machen. Zwischenzeitlich wurde die Kirche von Interimspastor Steve Gillen geleitet. Anschließend übernahm Ray Johnston, ebenfalls übergangsweise.

Jetzt könnte die Gemeinde wieder in ruhigere Fahrwasser kommen, mit Pastor Dave Dummitt. Er war zuvor Gründungs- und Hauptpastor der 2|42 Community Church. In 15 Jahren hat sich die Gemeinde von einer Hauskirche zu einer Megachurch mit 10.000 Besuchern an sieben Standorten entwickelt. Die Gemeindezentren sind Gemeinschaftshäuser mit Turnhallen, Fitnessräumen, Cafés, Spielzimmern für Kinder und einer Kunstschule, wie Willow Creek auf seinen Internetpräsenzen mitteilt. Seine Ausbildung absolvierte Dave Dummitt am Wheaton College und am Ashbury Theological Seminary. Der Pastor hat eine Frau und vier Kinder. Privat ist der zukünftige Leiter ein Filmliebhaber, treibt Wassersport, verbringt viel Zeit im Fitnesszentrum und fährt Harley.

„Während des gesamten Vorstellungs- und Beratungsprozesses haben wir Dave als jemanden erlebt, der mit Demut und Stärke leitet und der leidenschaftlich gerne Teams zurüstet und stärkt“, schreiben die Ältesten in einer Mitteilung. Seine Vision für das geistliche Reifen und Wachstum von Willow Creek im Besonderen und dem Reich Gottes im Allgemeinen, seine Lehrbegabung, sein bescheidenes und bodenständiges Wesen und seine Bereitschaft, den Prozess der Heilung und Wiederherstellung zu unterstützen, machten ihn zur idealen Besetzung für diese Position. „Ich könnte nicht hoffnungsvoller und aufgeregter sein, was Gott mit uns tun wird, wenn wir mit ihm auf Mission gehen“, sagte Dave Dummitt in einer Videoansprache.