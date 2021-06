Willow Creek Leitungskongress 2022: Anmeldung startet

Werbung

Die Anmeldung zum nächsten Leitungskongress von Willow Creek ist nun möglich, wie Willow Creek Deutschland mitteilte. Der Kongress findet vom 10.-12. Februar 2022 in Leipzig statt und soll laut der Mitteilung deutschlandweit an verschiedene Orte live übertragen werden. Das Thema des LK22 lautet „Connected“ – Verbunden. Damit wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben besonders Verbindungen neu gestalten, die durch die Pandemie unterbrochen wurden, sei es in Gemeinden oder im persönlichen Glaubensleben.

Link: Willow Creek Deutschland