Mehr als 6.000 Personen haben sich bereits für den nächsten Willow-Creek-Leitungskongress angemeldet. Er findet vom 27. bis zum 29. Februar in Karlsruhe statt und wird an 15 Orte in ganz Deutschland live übertragen. Das teilt Willow Creek Deutschland mit.

Zum Kongress kommen Sprecherinnen und Sprecher aus unterschiedlichen Lebensbereichen, zum Beispiel Andreas Boppart, Leiter von Campus für Christus Schweiz, Gemeindeaufbauexperte Professor Michael Herbst, „Life.Church“-Gründer Craig Groeschel und Fresh X-Referentin Daniela Mailänder. Weitere Vorträge halten die Schweizer Extrem-Bergsteigerin Evelyne Binsack, der Schauspieler Samule Koch und die ruandische Schriftstellerin Immaculée Ilibagiza, die 1994 den Vökermord in ihrem Heimatland überlebte.

„Dass sich schon jetzt so viele Menschen angemeldet haben, zeigt, dass das Thema ‚Leitung‘ in Kirche und Gesellschaft nach wie vor eine große Bedeutung hat“, sagt der Geschäftsführer von Willow Creek Deutschland, Karl-Heinz Zimmer. Seit 1996 finden Willow-Kongresse in Deutschland statt.