DRAN, das Magazin für junge Erwachsene, hat sich einer Radikalkur unterzogen und wird heute neu gelauncht. Das Motto der Ausgabe: „Dafür statt dagegen“. Worum geht’s? Darüber haben wir mit der verantwortlichen Redakteurin Julia Kallauch gesprochen.

Julia, „dafür statt dagegen“, was erwartet uns bei diesem Thema?



Julia Kallauch: Vor dem Neustart haben wir uns immer wieder die Frage gestellt: Für was möchten wir als Team mit unserer Zeitschrift eigentlich stehen? Und je länger wir darüber nachgedacht haben, umso klarer wurde uns, dass das eine richtig spannende Frage ist. Nicht nur für uns selbst, sondern für unsere Generation. Und so haben wir sie schließlich kurzerhand zur Leitfrage der ersten Ausgabe gemacht und mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Was bedeutet es eigentlich, für etwas statt dagegen zu sein?

Warum fokussieren wir uns eigentlich so gerne auf Verbote, öffnen Schubladen in unserem Kopf oder sind aus Prinzip dagegen?

Die Antwort lautet: Es ist extrem leicht! Die Missstände in der Welt bieten genug Offensichtliches, um dagegen zu sein. Doch warum nicht mal den Blick verändern und auf das schauen, FÜR was ich aufstehen oder was ich aus vollem Herzen bezeugen will?

Was sind deine drei Lieblingsartikel im Heft?

Mir gefällt vor allem die Vielfalt und die unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema. Zur Europawahl haben wir Statements der Jugendverbände von CDU, SPD, Linke, Grünen und FDP. Sie betonen die Dimension des „DAFÜR“ in der Gesellschaft. Das ist eine praktische Orientierungshilfe und macht Mut, die eigene Stimme zu erheben und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Von einer ganz anderen Seite nähert sich der Beitrag über Sexualität und Selbstannahme dem Thema. Auch das ist ein starker Text, der in die Realität von jungen Erwachsenen spricht.

Was wird DRAN in Zukunft ausmachen?

Wir wollen vor allem die jüngeren Leser in unserer Zielgruppe wieder stärker in den Blick nehmen. Die Phase mit Anfang zwanzig ist total spannend und von so vielen Aufbrüchen, Neuanfängen und Entscheidungen geprägt, da können wir mit unserer Zeitschrift ein guter Wegbegleiter sein. Das ist auch eine Zeit, in der man aus vielen gewohnten Formaten herauswächst, so wie aus dem Jugendkreis oder dem Teenager-Magazin. Genau dort wollen wir unsere Leser abholen und sie im Glauben stärken. Dafür verändern wir den Look, die Formate und natürlich die Inhalte.

Wir wollen ganz nah dran sein an den Themen, für die sich junge Erwachsene interessieren. Dran sein am Puls der Zeit, dran sein an Gottes Wort, dran sein an der Beziehung zu Gott und dran sein am Leben, an „Alltagshelden“, von denen wir uns inspirieren lassen können. Gleichzeitig würdigen wir aber auch unsere Wurzeln und kehren zurück zum Namen DRAN, der eine lange Tradition in unserem Verlag hat.

Was wünscht du dir als DRAN-Redakteurin?

Ich wünsche mir, dass junge Christen klar, echt und mutig in die Zukunft gehen. Dass sie keine Angst haben, einen Standpunkt zu entwickeln, und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Dass sie Brückenbauer werden und um Dialog bemüht sind. Und dass sie sich dafür immer wieder von Gottes Kraft und unfassbarer Liebe mitreißen und ermutigen lassen.

