Der christliche Fernsehsender Bibel TV hat seinen eigenen Streamingdienst gestartet. Über Yesflix sollen „lebensbejahende, positive Inhalte“ angeboten werden, die christliche Werte unterstreichen und unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Mittelpunkt des neuen Streaming-Dienstes solle das „Ja“ stehen – ja zu einem respektvollen Umgang miteinander sowie zu den Grundwerten Familie, Partnerschaft, Verantwortung und Liebe. Verzichten will der Sender auf die Darstellung von Sex und Gewalt. Das Angebot richte sich an Menschen, die familienfreundliche Unterhaltung suchen und für die der christliche Wertekanon ein verbindliches und verbindendes Element in ihrem Leben ist, so der Sender.

Die Inhalte von „Yesflix“ sind direkt über die Webseite oder via App abrufbar. Die Nutzung kostet 7,99€ pro Monat.

