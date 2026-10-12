„The Chosen“: Staffel 6 führt von Netflix ins Kino

„The Chosen“ kehrt im Dezember mit sechs neuen Folgen zurück. Wer nicht bis zum Netflix-Start warten möchte, kann schon jetzt die erste Episode bei einem angemeldeten Screening sehen.

Es gibt gute Nachrichten für alle „The Chosen“-Fans: Die sechste Staffel soll ab dem 8. Dezember auf Netflix erscheinen. Einen exakten Starttag könne man derzeit jedoch noch nicht verlässlich nennen, sagte Lukas Furch, der die Serie in Deutschland vermarktet. In den USA wird die Staffel bereits ab dem 15. November zu sehen sein.

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Die erste Folge von Staffel sechs steht bereits seit dem 15. September 2026 als „Screener“ für Vorführungen im kirchlichen Kontext bereit. Weltweit waren nach Angaben von The Chosen bereits 125.000 Vorführungen angemeldet, im deutschsprachigen Raum mehrere hundert. Bis zum Streamingstart rechnet das Team mit rund 1.500 Screenings in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kino-Film und das Staffel-Finale

Im Februar 2027 erscheinen die Folgen der sechsten Staffel in der kostenlosen „The Chosen“-App. Am 12. März 2027 soll der Kinofilm als Staffelfinale die Kreuzigung aufnehmen. Es sei laut Furch eine weniger drastische Darstellung als in Mel Gibsons „Die Passion Christi“. Im Zentrum stehe vor allem die Frage, warum Jesus ans Kreuz ging.

Die Dreharbeiten zur siebten und letzten Staffel sind bereits abgeschlossen. Sie erzählt von der Auferstehung und soll an Ostern 2028 zunächst als Kinofilm starten; danach folgen sechs weitere Episoden. Mit „The Way“ ist außerdem eine neue Serie über die Apostel und den Beginn der frühen Kirche mit Paulus geplant.

>>> deutschsprachige Homepage von The Chosen