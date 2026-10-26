Steffen Marx ist neuer Vorsitzender des Deutschen EC-Verbands

Der Deutsche EC-Verband hat einen neuen Vorsitzenden: Die Vertreterversammlung wählte Steffen Marx an die Spitze des Jugendverbandes. Zudem wurden sechs neue EC-Orte aufgenommen.

Der Deutsche Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) hat einen neuen Vorsitzenden. Wie der Verband in einer Pressemeldung mitteilte, wurde Steffen Marx bei der Vertreterversammlung am Wochenende zum Nachfolger von Harry Dürr gewählt. Zweiter Vorsitzender bleibt Julian Schröder. Marx war bereits in verschiedenen Leitungsfunktionen im EC West aktiv und ist heute stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stiftung Marburger Medien.

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Neben den Wahlen nahm der Deutsche EC-Verband sechs neue EC-Orte auf. Je zwei stammen aus dem Südwestdeutschen EC-Verband und dem EC in Berlin-Brandenburg, weitere aus Sachsen und dem EC West. „Dass sechs neue EC-Orte Teil unserer Bewegung werden, ist ein starkes Signal“, sagte EC-Generalsekretär Klaus Göttler. „Gerade in einer Zeit, in der sich die kirchliche Jugendarbeit vielerorts verändert, ist das ein Hoffnungszeichen. Hinter jedem dieser Orte stehen Menschen, die sich mit Leidenschaft für Kinder und Jugendliche einsetzen. Das macht uns dankbar und gibt uns Zuversicht für die Zukunft.“

Verabschiedet wurden im Rahmen der Vertreterversammlung die bisherige stellvertretende Vorsitzende Andrea Kasper sowie die langjährigen Mitarbeitenden Ingo Müller und Armin Hassler. Der Verband dankte ihnen für ihren Einsatz und ihr Engagement in der EC-Arbeit.

Der Deutsche Jugendverband Entschieden für Christus (EC) mit Sitz in Kassel erreicht nach eigenen Angaben wöchentlich mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche an 650 Orten. Der Verband ist überkonfessionell ausgerichtet und arbeitet eng mit Kirchengemeinden und landeskirchlichen Gemeinschaften zusammen.