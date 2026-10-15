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Zum Gebet geöffnete Hände
Symbolbild: Techa Tungateja / iStock / Getty Images Plus

Fotos gesucht: Gebet am Arbeitsplatz

BackstageGebet

Betest du am Arbeitsplatz? Dann mach ein Foto! und schick es an uns!

Für die nächste Ausgabe von sela. Das Gebetsmagazin sucht das Redaktionsteam Fotos von Situationen, wie man am Arbeitsplatz beten kann. Egal ob als Gebetskreis oder allein, am eigenen Schreibtisch oder draußen … Es wird ermutigend sein zu erfahren, wie andere es machen. Schreib drei Sätze und schick sie zusammen mit dem Foto an folgende Mailadresse:

sela-magazin@bundes-verlag.de

Für Beiträge, die abgedruckt werden, bedanken wir uns mit einer Buchprämie!

sela. Das Gebetsmagazin ist wie Jesus.de ein Angebot des SCN Bundes-Verlags.

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