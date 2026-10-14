„Ohne sie geht es nicht“: Kirchentag sucht 5.000 Freiwillige

Infotresen, Ordnerdienst oder Frühstücksteam: Für den Evangelischen Kirchentag 2027 in Düsseldorf werden 5.000 Ehrenamtliche gesucht.

Ab dem 15. Oktober können sich Einzelpersonen und Gruppen als Helfende für den Kirchentag 2027 in Düsseldorf anmelden. Vom 5. bis 9. Mai werden demnach rund 100.000 Gäste erwartet. Gesucht werden insgesamt 5.000 Ehrenamtliche, die bei Infoständen, als Ordner, in Gemeinschaftsquartieren oder als Fahrradkuriere mitarbeiten. Kirchentagspräsident Torsten Zugehör betonte, ohne die vielen Freiwilligen wäre die Veranstaltung nicht durchführbar.

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Die Einsatzmöglichkeiten seien vielfältig, besondere Vorkenntnisse nicht nötig, heißt es in einer Pressemitteilung. Für Menschen mit Behinderung stünden barrierefreie Einsatzplätze zur Verfügung. Wer bestimmte Aufgaben übernehmen möchte, kann entsprechende Wünsche bereits bei der Anmeldung angeben. Auch Alleinreisende seien willkommen und könnten sich vor Ort Gruppen anschließen, erklärte Helfenden-Mitarbeiterin Rahel Knobbe.

Die Einsätze umfassen in der Regel sechs bis acht Stunden täglich. Einzelhelfende müssen mindestens 18 Jahre alt sein, in begleiteten Gruppen ist eine Teilnahme bereits ab 16 Jahren möglich. Helfende erhalten Verpflegung, ein T-Shirt, Schulungen und einen Engagement-Nachweis. Auswärtige Freiwillige werden kostenlos untergebracht und können in ihrer freien Zeit die Veranstaltungen des Kirchentags besuchen.

Der Evangelische Kirchentag ist eine unabhängige Laienbewegung innerhalb des Protestantismus und findet alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Großstadt statt. Bei der Großveranstaltung kommen zehntausende Menschen zusammen, um über Glaubensfragen, gesellschaftliche Themen, Politik und Kultur zu diskutieren.