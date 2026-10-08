Tagesschau: Berichte über 33 Brandanschläge auf Kirchen lassen sich nicht belegen

Die im Internet verbreitete Zahl von 33 angezündeten Kirchen in Deutschland im Jahr 2024 lässt sich laut einer Recherche der Tagesschau nicht belegen. In den meisten Fällen handelte es sich um Sachbeschädigungen geringen Ausmaßes.

In Deutschland sollen im Jahr 2024 insgesamt 33 Kirchen nach Anschlägen gebrannt haben. Diese Nachricht wird in den Sozialen Netzwerken in teils reißerischer Form mit drastischen Bildern immer wieder geteilt. Das Recherche-Format „rabbit hole“ der Tagesschau hat die Zahlen untersucht. Das Ergebnis: Die kolportierte Zahl von 33 Kirchenbränden lässt sich nicht belegen. Bei den meisten Vorfällen handelte es sich demnach um Sachbeschädigungen geringen Ausmaßes.

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Die Behauptungen über 33 angezündete Kirchen stammten aus dem „OIDAC Europe Report 2025″. Die Wiener NGO „Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen in Europa“ sammelt diese Daten. Die Tagesschau prüfte nach eigenen Angaben jeden einzelnen Fall durch Anfragen bei den zuständigen Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften. Die Recherchen ergaben, dass es sich häufig um Sachbeschädigungen durch Brandlegung handelte. Der Schaden war oft gering. Ein Vorfall in Bruckmühl in Bayern verursachte beispielsweise nur 5 Euro Sachschaden.

Kein christenfeindliches Motiv erkennbar

Keine der 27 antwortenden Polizeidienststellen stellte zudem ein christenfeindliches Motiv fest. Deshalb flossen diese Vorfälle nicht als politisch motivierte Straftaten in die polizeiliche Statistik ein. Das Bundeskriminalamt (BKA) registrierte für 2024 keine politisch motivierten Brandstiftungen an Kirchen. Zum Vergleich: 2021 gab es fünf solcher Fälle, 2022 zwei und 2023 keine.

Nader Hotait vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung kommentierte: „Tatsächlich überrascht es mich nicht, wenn brennende Kirchen als vermeintliche Taten von muslimischen Extremisten dargestellt werden.“ Er vermutet, dieses Narrativ solle Angst erzeugen und politischen Handlungsdruck aufbauen.

Im Internet würden die OIDAC-Zahlen dazu genutzt, Muslime als systematische Brandstifter darzustellen. Die Tagesschau stellte bei ihren Recherchen jedoch fest, dass ermittelte Täter häufig Kinder und Jugendliche waren. Die Polizei erfasst die Religion der Täter nicht.

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Die OIDAC-Direktorin Anja Tang erklärte, ihre Organisation beziehe sich auf Presseberichte. Sie kritisierte die enge BKA-Definition für politisch motivierte Straftaten. Die Bundesregierung antwortete 2024 auf eine Anfrage der AfD, die sich auf OIDAC-Zahlen bezog: „Aus Sicht der Bundesregierung lässt sich keine erhöhte Gefährdung für Christen oder christliche Einrichtungen in Deutschland ableiten.“

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