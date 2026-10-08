Gegen Einsamkeit: Neues Studienhaus in Greifswald geplant

Die Offensive Junger Christen plant den Bau eines Studienhauses in Greifswald. Ihr Ziel: bezahlbaren Wohnraum schaffen und für Gemeinschaft sorgen.



Platz für bis zu 18 Studierende, Gemeinschaftsräume, seelsorgerliche Begleitung – und das für 2,95 Millionen Euro. Die Offensive Junger Christen (OJC) plant in Greifswald den Neubau eines energieeffizienten vierstöckigen Gebäudes auf ihrem eigenen Grundstück, das bisher als Garten genutzt wurde.

In der Universitätsstadt an der Ostsee sind bezahlbare Wohnungen schwer zu finden. Oft handelt es sich um Einzelapartments, die Studierende isolieren können. Im Studienhaus der OJC sind deshalb Wohngemeinschaften geplant, Räume und Büros zur gemeinschaftlichen Nutzung sowie eine Kapelle. Das Studienhaus wird von zwei Ehepaaren aus der OJC begleitet werden.

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Der Bauantrag wurde bereits gestellt. Im Frühjahr 2027 soll der Bau starten und zum 60-jährigen OJC-Jubiläum 2028 fertig gestellt werden. Bauherrin und Eigentümerin wird die ojcos-stiftung sein. Rund eine Million Euro der Finanzierung sollen über Spenden und zinslose Darlehen von OJC-Freunden abgedeckt werden.

Die Offensive Junger Christen ist eine ökumenische Kommunität mit Sitz in Reichelsheim im Odenwald. Seit knapp 30 Jahren ist sie in Greifswald im „Haus der Hoffnung“ Begleiterin für Studierende.

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