Trotz TikTok & Co.: Viele Christen wollen längere Predigten hören

US-Pastoren predigen heute länger als noch vor wenigen Jahren. Eine aktuelle Studie zeigt: Die Mehrheit der Gottesdienstbesucher unterstützt diesen Trend.



Wie aus einer aktuellen Untersuchung von Lifeway Research hervorgeht, predigen Pastorinnen und Pastoren in protestantischen Kirchen der USA im Schnitt länger als noch im Jahr 2019. Vier von fünf Pastoren geben zwar an, weniger als 40 Minuten zu predigen, doch der Anteil der Prediger mit einstündigen oder noch längeren Ansprachen hat sich in den vergangenen Jahren von zwei auf sechs Prozent verdreifacht, heißt es.

Die meisten Gottesdienstbesucher sehen darin kein Problem. Laut Lifeway-Forschungsleiter Scott McConnell bevorzugt die Mehrheit der Gläubigen in den USA sogar Predigten von mindestens einer halben Stunde, obwohl viele andere Medienangebote heute deutlich kürzer seien.

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56 Prozent der Gottesdienstbesucher sind mit der Länge der Predigten in ihrer Gemeinde zufrieden. Während 25 Prozent kürzere Ansprachen bevorzugen würden, wünschen sich 17 Prozent längere Predigten als bisher. Dieser Anteil ist gegenüber 2019 gestiegen, heißt es. Es gebe keine allgemeingültige ideale Predigtlänge, so McConnell, sondern unterschiedliche Traditionen und Erwartungen in den Gemeinden.

Freikirchler und Pfingstler predigen länger

Die Lifeway-Studie zeigt deutliche Unterschiede zwischen Konfessionen und Bevölkerungsgruppen. Lutherische Pastoren predigen besonders häufig weniger als 20 Minuten. In freikirchlichen, pfingstkirchlichen und überkonfessionellen Gemeinden sind längere Predigten dagegen verbreiteter. Auch afroamerikanische und hispanische Gemeinden berichten häufiger von Predigten, die länger als eine Stunde dauern.

Deutliche Unterschiede in der Bewertung der Predigtlänge gibt es auch in den verschiedenen Altersgruppen. Gottesdienstbesucher ab 65 Jahren sind mit der Länge der Predigten am zufriedensten: 68 Prozent geben an, dass die derzeitige Dauer ihren Vorstellungen entspricht. Bei jungen Christinnen und Christen ist das Bild nicht einheitlich. Einerseits wünschen sich besonders die 18- bis 29-Jährigen häufig Predigten von mindestens 50 Minuten Länge. Gleichzeitig ist in dieser Altersgruppe auch der Anteil derer am höchsten, die die Predigt in der eigenen Gemeinde als zu lang empfindet. Die Studie legt nahe, dass jüngere Kirchenbesucher weniger eine bestimmte Predigtlänge suchen als vielmehr relevante und ansprechende Inhalte.

Für die Studie befragte Lifeway nach eigenen Angaben 1.003 evangelische Pastoren und 1.200 evangelische Gottesdienstbesucher.

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>>> zur kompletten Studie bei Lifeway Research (Englisch)

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