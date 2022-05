Journalist Markus Spieker: Jesus ist nicht die Zahnfee

Mit Anfang 40 beginnt der promovierte Historiker und Journalist Markus Spieker die Recherche für sein Buch „Jesus. Eine Weltgeschichte“. Sieben Jahre und 1.000 Bücher später ist er davon überzeugt, dass „kein vernünftiger Mensch“ die Existenz und das Wirken Jesu bezweifelt.

- Werbung -

Von Markus Kosian (PromisGlauben)

Der Autor, Journalist und promovierte Historiker Markus Spieker, der von 2015 bis 2018 das ARD-Studio Südasien leitete und vorher zwölf Jahre lang als Fernsehkorrespondent im ARD-Hauptstadtstudio arbeitete, sprach vor kurzem über seinen ihn tragenden Glauben an Jesus Christus.

Im Jahr 2020 veröffentlichte Markus Spieker das Buch „Jesus. Eine Weltgeschichte“ (fontis Verlag), in dem er auf über 1.000 Seiten die Geschichte von Jesus als welthistorisches Epos erzählte: von den Anfängen der Zivilisation bis hin zur Corona-Krise (PromisGlauben berichtete). Mit diesem Buch, an dem er sieben Jahre gearbeitet und im Zuge dessen über 1.000 Bücher gelesen hat, legte er nach Angaben des Verlags (fontis) eine Christus-Biografie vor, wie es noch keine gab.

„Da gibt es einfach nichts Besseres als Jesus“

Nun zwei Jahre später sprach Markus Spieker im Interview mit Dominik Klenk über seine Leidenschaft für Jesus und gab Auskunft, was Jesus für ihn bedeutet. Dabei erklärte der Journalist, der seit seiner Rückkehr nach Deutschland beim MDR in Leipzig tätig ist, dass es gerade in der heutigen Zeit der Krise und Unsicherheit gut und wichtig ist, „wenn man sich an etwas festhalten kann“.

Dazu betont Spieker: „Da gibt es einfach nichts Besseres als Jesus.“ Und weiter: „Nachdem ich mich doch sehr intensiv mit Jesus beschäftigt habe, ist mir die Wertigkeit von Jesus noch größer geworden.“

Recherche mit Anfang 40 begonnen

Zur Arbeit zu seinem Jesus-Buch, das er als Historiker mit theologischem Anspruch anging und in dem er die Person Jesus mit seinem persönlichen Leben verband, berichtetet Spieker, dass er mit der Recherche begonnen habe, als er Anfang 40 war.

Ende 40 habe er dann mit dem Schreiben begonnen, was er rückblickend als gut befindet, weil er neben der Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten auch Erfahrungen im Glauben mitbrachte. Diesbezüglich sagt er: „Ich kannte die Bibel schon ganz gut und wusste sehr viel. Ich wusste deshalb, auf was ich mich konzentrieren soll.“

Spieker: Sache Jesu ist kein Märchen

Zu seiner Motivation für dieses umfangreiche Werk erklärt der hauptberufliche Journalist: „Mir war wichtig, den Mittelpunkt meines Glaubens noch mal richtig zu erfahren.“ In seinem Tun habe seine Liebe zu Jesus eine große Rolle gespielt, schildert Spieker weiter.

- Weiterlesen nach der Werbung -

Zweifelnden Stimmen setzen die Sache Jesu einem Märchen gleich und behaupten mitunter in banalisierender Form, dass man genauso gut an die Zahnfee wie an Jesus Christus glauben könne. Markus Spieker kann nach seiner jahrelangen Recherche berichten, dass die Tatsache, dass Jesus gelebt hat, und auch der Zeitraum, in dem er gelebt hat, sowie sein Wirken, „heute eigentlich kein vernünftiger Mensch mehr“ bezweifle.

Was ist Fakt?

Weiter betont Markus Spieker: „Dass er gekreuzigt wurde und seine Jünger anschließend davon ausgegangen sind, dass er auferstanden ist – das ist auch Fakt.“ Einzig am Glauben, ob Jesus „der fleischgewordene Gott ist“ und damit „der Schöpfer der Welt, an dem aller Sinn dran hängt, in die Welt gekommen ist und uns sein Gesicht gezeigt hat“, würden sich heute nur die Geister scheiden.

Bitte dieses Feld leer lassen Nichts mehr verpassen – mit unserem

BLICKPUNKT-Newsletter

täglich von Montag – Freitag Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de Ich bestätige, dass ich diese Informationen gelesen habe.

Es beglücke ihn, in Jesus „Gottes Wesen“ erkennen zu können. Zu seinem damit verbundenen Gottesbild erklärt der Autor: „Wir haben hier einen Gott, der unsere Liebe möchte und der uns lieb hat. Er hat ein freundliches, gütiges Gesicht. Einer, der Kinder mag. Einer, der sich gerne mit Frauen unterhält. Einer, der sich an den Randgruppen der Gesellschaft aufhält. Einer, der mit Mächtigen ganz unverkrampft redet, der sich nie verbiegen muss. Einer, der die Wahrheit ist. Einer, der nicht taktiert, der keinerlei Brutalität in seinem Leben hat.“

Sich darüber gewiss zu werden, mache „sehr, sehr glücklich“ und erübrige auch „die Frage, ob man vor Gott Angst haben muss“, so Spieker.

Quelle: fontis.ch