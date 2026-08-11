Jetzt bewerben: Marketing-Stelle in Teilzeit

Der SCM Bundes-Verlag verstärkt sein Team in Witten und sucht ab sofort einen Marketing-Spezialisten.

Du hast ein gutes Gespür für digitale Kommunikation und weißt, wie man Menschen online erreicht? Du arbeitest strukturiert und zielgruppenorientiert? Dann bewirb dich jetzt bei einem christlichen Medienhaus mit familiärer Atmosphäre.

Wir bieten

Viel Gestaltungsspielraum beim Aufbau eines neuen digitalen Produkts

Kurze Wege, interdisziplinäre Zusammenarbeit

Hybrides Arbeiten und flexible Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit/Home Office)

Ein langfristig angelegtes Projekt mit unternehmerischer Perspektive



Deine Aufgaben

Du übernimmst Verantwortung für das digitale Wachstum unserer Content-Plattform: von der Strategie bis zur konkreten Umsetzung.

Strategisches Marketing & Kampagnenmanagement Du entwickelst und steuerst die Marketingstrategie für unsere digitale Plattform mit klarem Fokus auf Lead-Generierung, Conversion und Nutzergewinnung. Dazu konzipierst, steuerst und wertest du zielgruppenspezifische Kampagnen über alle relevanten Kanäle aus – Social Media, Newsletter, SEO/SEA und mehr.

Du entwickelst und steuerst die Marketingstrategie für unsere digitale Plattform mit klarem Fokus auf Lead-Generierung, Conversion und Nutzergewinnung. Dazu konzipierst, steuerst und wertest du zielgruppenspezifische Kampagnen über alle relevanten Kanäle aus – Social Media, Newsletter, SEO/SEA und mehr. Launch & digitales Wachstum Du planst und setzt Maßnahmen um, um neue Nutzerinnen und Nutzer für das Portal zu gewinnen. Content-Marketing, Freebies, Automationen, Landingpages und Funnels gehören dabei genauso zu deinem Handwerkszeug wie ein ausgeprägtes Gespür für Conversion-Optimierung.

Du planst und setzt Maßnahmen um, um neue Nutzerinnen und Nutzer für das Portal zu gewinnen. Content-Marketing, Freebies, Automationen, Landingpages und Funnels gehören dabei genauso zu deinem Handwerkszeug wie ein ausgeprägtes Gespür für Conversion-Optimierung. Tracking, Analytics & Erfolgsmessung Du behältst relevante KPIs im Blick. Von CPO und CLV bis zur Conversion Rate wertest das Nutzungsverhalten aus und leitest daraus datengetriebene Optimierungen ab. Du fragst dich kontinuierlich: Was funktioniert, und was verbessern wir als Nächstes?

Du behältst relevante KPIs im Blick. Von CPO und CLV bis zur Conversion Rate wertest das Nutzungsverhalten aus und leitest daraus datengetriebene Optimierungen ab. Du fragst dich kontinuierlich: Was funktioniert, und was verbessern wir als Nächstes? Marketingkoordination & Zusammenarbeit Du koordinierst Werbemittel und Marketingmaßnahmen von der Idee bis zur Umsetzung – für E-Mailings, Anzeigen oder Pressemeldungen erstellst du Briefings, steuerst Abstimmungen mit anderen Abteilungen sowie externen Dienstleistern und hältst Kampagnenpläne sowie To-dos zuverlässig nach.

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Der SCM Bundes-Verlag ist ein Unternehmen der SCM Verlagsgruppe, eines der größten konfessionellen Verlagshäuser in Deutschland. Er betreibt Online-Portale wie Jesus.de und Amen.de (ein neues Portal ist in Planung) und verlegt christliche Zeitschriften für jedes Alter und fast jede Interessenlage.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!