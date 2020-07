Jugendstar Lisa: „Ich bin ein so großer Fan von Lobpreis“

Werbung

Das Influencer-Zwillingspaar Lisa und Lena bekennt sich immer wieder zum christlichen Glauben. So auch am gestrigen Sonntag: In der Instagram-Story der beiden Schwestern spricht Lisa von ihrem ersten Gottesdienstbesuch nach dem Lockdown. „Der Gottesdienst war so gut. Es hat sich angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen“, erzählt sie ihren Followerinnen und Followern auf Englisch. Zwar habe sie noch auf Abstandsregeln achten und beim Reingehen Maske tragen müssen. Aber am Platz hätte sie diese abnehmen können und gemeinsam mit anderen Lobpreislieder singen und eine gute Zeit haben. Es sei cool gewesen, wieder andere Gemeindebesucherinnen und -besucher zu treffen. Auch die Predigt sei sehr gut gewesen. Vor allem jedoch der Lobpreis: „Ich bin so ein großer Fan von Lobpreis“, sagt sie. Und fragt direkt in die Runde: „Mögt ihr auch Lobpreis?“

Lisa und Lena zählen mit zu den erfolgreichsten Stars in den Sozialen Netzwerken. Auf Instagram folgen ihnen 15,3 Millionen Menschen. Die Zwillinge, mittlerweile 18 Jahre alt, wurden durch Tanzchoreografien berühmt. (nate)