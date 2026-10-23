Termin für Kirchentag 2029 in Hamburg steht fest

Der Evangelische Kirchentag 2029 findet vom 30. Mai bis 3. Juni in Hamburg statt. Es ist bereits der fünfte Besuch in der Hansestadt.

Bereits 2024 hatte das Präsidium des Kirchentages die Einladung der Nordkirche und des Hamburger Senats in die Elbmetropole angenommen. Nun steht auch der genaue Termin fest. Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 30. Mai bis zum 3. Juni 2029 statt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

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Miteinander Zuversicht schöpfen

Hamburg war bereits 1953, 1981, 1995 und 2013 Gastgeber des evangelischen Großereignisses. Die EKD-Ratsvorsitzende und Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs sieht dem Treffen mit Vorfreude entgegen: „Kirchentage sind lebendige, hoffnungsmutige und inspirierende Glaubensfeste.“ Sie wünsche sich, „dass wir aus diesem Miteinander Zuversicht schöpfen und gemeinsam entdecken, was uns als Kirche und als Gesellschaft in einer Zeit der Umbrüche trägt“.

Jubiläumsjahr in der Hansestadt

Für Hamburg fällt der Kirchentag in ein besonderes Jahr: 2029 jährt sich die Annahme der Stadt- und Kirchenordnung von Johannes Bugenhagen zum 500. Mal. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bezeichnet die Hansestadt deshalb als guten Ort für den Kirchentag mit seinen Debatten, Veranstaltungen und internationalen Gästen.

Der Kirchentag findet alle zwei Jahre in einer wechselnden deutschen Großstadt statt. Er verbindet Gottesdienste und Gespräche mit Kultur, Musik und Debatten. Vom 5. bis 9. Mai 2027 ist Düsseldorf Gastgeber der Großveranstaltung.





