26.000 Unterschriften gegen Halloween-Party in Kirche

Ein Kirchengebäude als Partylocation für Halloween? Für mehr als 26.000 Niederländer ist das undenkbar. Die Rotterdamer Laurenskerk sieht dennoch keinen Grund für eine Absage.

Die Trägerstiftung der Rotterdamer Laurenskerk hält trotz einer Petition mit mehr als 26.000 Unterschriften an einer geplanten XXL-Halloween-Party im Kirchengebäude fest. Wie das niederländische Nachrichtenportal CVandaag berichtet, wurde die Petition am Dienstag offiziell übergeben. Der Verein „Protestants Nederland“ hatte die Kirche aufgefordert, die Veranstaltung abzusagen.

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„Es finden keine teuflischen Praktiken statt. Wir sehen Halloween als Verkleidungsfest.“

Stiftungsdirektorin Elles van Vegchel nannte zwei Gründe für die Entscheidung. Zum einen bewerte die Stiftung Halloween anders als die Kritiker. „Es finden keine teuflischen Praktiken statt. Wir sehen Halloween als Verkleidungsfest.“ Zum anderen bestehe bereits eine vertragliche Vereinbarung mit dem Veranstalter. Die Party soll am kommenden Samstag stattfinden.

Viele Christen kritisieren, dass ein Kirchengebäude als Veranstaltungsort für eine groß angelegte Halloween-Party genutzt wird. Van Vegchel zeigte Verständnis für diese Bedenken, betonte aber zugleich die Notwendigkeit einer breiteren Nutzung der Laurenskerk. Bei Vermietungen werde stets geprüft, ob eine Veranstaltung zum Auftrag der Stiftung sowie zur Würde des Gebäudes passe. Unterstützung erhält die Stiftung dabei nach eigenen Angaben auch aus dem kirchlichen Umfeld. „Die Pfarrer von Maaskant Open Grenzen und dem Laurenspastoraat haben erklärt, keine religiösen Einwände gegen Halloween zu haben“, sagte die Direktorin.

Drohungen gegen Mitarbeitende

Nach Angaben der Stiftung rechne man bei der Halloween-Party mit rund 2.000 Besucherinnen und Besuchern. Im Zusammenhang mit der Debatte berichtete Van Vegchel von hasserfüllten und bedrohlichen Nachrichten gegen Mitarbeitende und die Leitung der Stiftung. Die heftigen Reaktionen und die große Zahl an Unterschriften seien jedoch kein Anlass, die Vermietungsrichtlinien grundsätzlich zu ändern.

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2023 trat die Hardcoreband Rotterdam Terror Corps in der Kirche auf. Dabei liefen laut „Protestants Nederland“ Menschen in Teufelskostümen durch das Kirchenschiff. Eine AD-Umfrage von 2023 ergab demnach, dass 54 Prozent der Befragten Veranstaltungen dieser Art in einem Kirchengebäude für nicht richtig hielten.

Die Laurenskirche wird von der Stiftung Grote of Sint-Laurenskerk verwaltet. Ihr Ziel ist der Erhalt als Denkmal und die Nutzung als soziales und kulturelles Zentrum für ganz Rotterdam. In der Kirche finden auch Gottesdienste statt.

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