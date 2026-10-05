Baden-Württemberg: Christustag lockt Tausende Besucher an

Beim Christustag kamen 3.500 Menschen an mehreren Orten in Württemberg und Baden zusammen. Neben Gottesdiesten, gab es Impulse, Musik und Gesprächsangebote zum Thema „ Jesus bewegt“.

Am 3. Oktober wurde der Christustag an mehreren Orten in Württemberg und Baden gefeiert. Die Veranstalter melden insgesamt 3.500 Besucherinnen und Besucher. Das Programm umfasste Gottesdienste, biblische Impulse, Musik und Gespräche.

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Inhaltlich ging es um die Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen aus dem Johannesevangelium. Unter den Leitgedanken „Jesus bewegt zum Leben“, „Jesus bewegt zur Anbetung“ und „Jesus bewegt zum Weitersagen“ wurde deutlich: Die Begegnung mit Jesus setzt Menschen in Bewegung und verändert Leben.

Der Vorsitzende der ChristusBewegung Lebendige Gemeinde, Pfarrer Dr. Friedemann Kuttler, sagte: „Wir stillen unseren Lebensdurst mit Dingen, die uns austrocknen – doch Jesus holt uns aus diesem Kreislauf der Sehnsucht heraus und stellt uns in die befreiende Weite der Ewigkeit.“

Weitere Christustage stehen an Weitere Christustage sind für den 11. Oktober in St. Georgen und Singen-Süd und den 17. Oktober in Mannheim angekündigt. Insgesamt soll die Veranstaltungsreihe 2026 an 18 Orten in Württemberg und Baden stattfinden. In Württemberg wurde der Christustag laut Mitteilung zum 70. Mal veranstaltet.

Der Christustag ist eine evangelische Bibel- und Glaubenskonferenz, die von der ChristusBewegung in Württemberg und Baden sowie weiteren Partnern veranstaltet wird. Seine Wurzeln reichen bis zur Ludwig-Hofacker-Konferenz von 1956 zurück; seit 1996 trägt die Veranstaltung den Namen „Christustag“.

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