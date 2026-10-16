Gnadauer Verband kündigt Hoffnungskongress für 2027 an

Unter dem Motto „FÜR – Bewegt durch den, der für uns ist“ veranstaltet der Evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband vom 30. September bis 3. Oktober 2027 einen Großkongress in Ludwigsburg. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen der Ermutigung setzen.

Der Evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband hat einen Großkongress für den Herbst 2027 angekündigt. Die Veranstaltung findet vom 30. September bis 3. Oktober in der MHP-Arena in Ludwigsburg statt und steht unter dem Leitwort „FÜR – Bewegt durch den, der für uns ist“.

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Eingeladen sind haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende aus Gemeinden, Gemeinschaften und christlichen Werken. Das Angebot richtet sich jedoch nicht ausschließlich an den Gnadauer Verband. Auch Vertreter von Kirchen, missionarischen und diakonischen Organisationen sowie theologischen Ausbildungsstätten sind willkommen.

Rückbesinnung auf den Kern des Glaubens

Präses Steffen Kern beschreibt das Kongressmotto als bewusste Konzentration auf die Mitte des christlichen Glaubens. „Es ist unsere große Sehnsucht, neu inspiriert zu werden von dem Gott, der für uns ist“, sagte er. Ziel sei es, den „Herzschlag unseres Glaubens“ neu zu entdecken und sich als Christen „für die Welt“ senden zu lassen.

Zugleich wandte sich Kern gegen eine von Resignation geprägte Haltung. Angesichts einer oft von Krisenmeldungen und sinkenden Kirchen- und Mitgliederzahlen bestimmten öffentlichen Wahrnehmung dürften Christen nicht in Klagen oder Mutlosigkeit verfallen. „Wir stehen für die beste Botschaft der Welt. Wir sind eine FÜR-Bewegung“, betonte der Präses.

Begegnung der Generationen

Generalsekretär Jürgen Schmidt bezeichnete die Veranstaltung als einen „Kongress mit allen Generationen“. Von dem Treffen solle Ermutigung für Gemeinden, Gemeinschaften sowie diakonische und missionarische Werke ausgehen.

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Die Vorbereitungen laufen bereits. Im September kamen rund 70 Personen zu einem Planungsforum zusammen. Unterstützt wird der Kongress von der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD). Die Veranstalter rechnen mit mehr als 2.000 Teilnehmern.

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