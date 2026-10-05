Katholikentag 2028 in Paderborn beschließt Leitwort „Ich bin da“

Der 105. Deutsche Katholikentag wird vom 24. bis 28. Mai 2028 in Paderborn stattfinden. Mit dem biblischen Leitwort „Ich bin da“ wollen die Veranstalter Gottes Gegenwart und die Präsenz der Kirche in schwierigen Zeiten thematisieren.



Das Leitwort stammt aus der biblischen Erzählung von Mose am Berg Horeb (Exodus 3,14). ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp, die auch der Katholikentagsleitung vorsitzt, sagte, der Satz stehe für Gottvertrauen in schwierigen Zeiten und für die Präsenz unter den Menschen. Sie verband das Leitwort zudem mit dem Auftrag, in Kirche, Politik und Gesellschaft zur Verständigung und Krisenbewältigung beizutragen.

Der Paderborner Erzbischof Udo Markus Bentz bezeichnete das Leitwort als Zusage und Verheißung. Das Erzbistum wolle als Gastgeber Räume und Gelegenheiten schaffen, um sich mit der religiösen Bedeutung des Satzes auseinanderzusetzen, erklärte er.

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Katholikentage sind Großereignisse mit über 175-jähriger Tradition. Sie finden alle zwei Jahre statt – jeweils in einer anderen Stadt. Für fünf Tage kommen viele Katholikinnen und Katholiken und Gläubige aller Konfessionen und vieler Religionen aus Deutschland, Europa und der Welt zusammen, um gemeinsam zu beten, zu diskutieren und zu feiern. Gottesdienste, große und kleine Podien, Werkstätten, Konzerte, Ausstellungen, Theater und vieles mehr erwarten die Besucherinnen und Besucher.

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