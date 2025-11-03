„Du bist kostbar“: Kirchentag 2027 stellt Losung vor

Der Evangelische Kirchentag hat seine Losung für 2027 bekanntgegeben. Sie lädt dazu ein, einander neu zu sehen – mit Gottes Augen.

„Du bist kostbar“ – diesen Bibelvers aus Jesaja 43,4 hat der Deutsche Evangelische Kirchentag als Losung für das Jahr 2027 vorgestellt. Die Losung soll als thematischer Leitfaden für die über 1.000 Veranstaltungen dienen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Generalsekretärin Kristin Jahn sagt: „Es handelt sich um einen Zuspruch Gottes an sein Volk. Wir wollen mit dem Kirchentag dazu beitragen, dass sich jeder einzelne Mensch angesprochen und gemeint fühlt.“ Der Wert eines Menschen manifestiere sich durch die bedingungslose Liebe Gottes zu ihm. Kirchentagspräsident Torsten Zugehör betont die gesellschaftliche Relevanz der Losung: „Sie erinnert uns daran, dass jeder Mensch von Wert ist – unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensweg.“

Der Evangelische Kirchentag findet vom 5. bis 9. Mai 2027 in Düsseldorf statt. Gastgebende Landeskirche ist die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR). „Egal, wer du bist, woher du stammst, wen du liebst, wie du aussiehst: Schön, dass du kommst. Du bist kostbar für Gott – und für uns“, betonte EKiR-Präses Thorsten Latzel.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist eine Laienbewegung. Er wurde 1949 gegründet und findet alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Großstadt statt. Der nächste Kirchentag ist vom 30. April bis 4. Mai 2025 in Hannover geplant.

