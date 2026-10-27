Mit der Aktion „Weihnachtsfreude im Päckchen“ bittet ora Kinderhilfe um Geschenke für Kinder in Rumänien, Moldau, Albanien und der Ukraine. Dort fehlt es vielen Familien an warmer Kleidung, Hygieneartikeln und Schulmaterial.



Die ora Kinderhilfe hat die Weihnachtspäckchen-Aktion „Weihnachtsfreude im Päckchen“ gestartet. Unterstützerinnen und Unterstützer können Schuhkartons mit Alltagsgegenständen, warmer Kleidung, Schulbedarf, Spielzeug und persönlichen Grußkarten packen. Die Päckchen werden anschließend direkt an Kinder in den Projektregionen übergeben, wie es in einer Pressemitteilung hieß.

Die Organisation begründet die Aktion mit der Lage in der Republik Moldau, Rumänien, Albanien und der Ukraine. Steigende Lebenshaltungskosten, Armut und die Folgen des Krieges in der Ukraine verschärfen demnach die Situation vieler Familien. Besonders Kinder in ländlichen und benachteiligten Regionen seien betroffen.

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Nach eigener Darstellung ist die Aktion auch ein Zeichen gegen eine Entwicklung in der Politik: Debatten über internationale Unterstützung würden zunehmend von nationalen Interessen und Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit bestimmt.

Kinder und Familien werden nicht vergessen

Carmen Schöngraf, geschäftsführender Vorstand der ora Kinderhilfe, erklärte: „Wir beobachten mit großer Sorge, wie internationale Solidarität zunehmend gegen nationale Haushaltsinteressen ausgespielt wird.“ Ein Weihnachtspäckchen löse keine strukturelle Armut, setze aber ein politisches und menschliches Zeichen. Es zeige den Kindern und ihren Familien, dass sie nicht vergessen seien.

Weitere Informationen zur Kampagne und eine ausführliche Packanleitung stellt die Organisation auf ihrer Website bereit: ora-kinderhilfe.de/weihnachtsfreude/

Einordnung

Die ora Kinderhilfe wurde 1981 als überkonfessionelles christlich-humanitäres Hilfswerk gegründet und ist heute in 13 Ländern in Afrika und Osteuropa sowie in Deutschland tätig.