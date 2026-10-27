Bernd Siggelkow erhält „Vordenker Preis“ für Einsatz gegen Kinderarmut

Der Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks Arche, Bernd Siggelkow, ist mit dem „Vordenker Preis“ 2026 ausgezeichnet worden. Die Jury würdigt damit sein jahrzehntelanges Engagement für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen.

Seit mehr als 30 Jahren kämpft Bernd Siggelkow dafür, dass Kinder nicht wegen ihrer Herkunft oder der finanziellen Situation ihrer Eltern zurückbleiben. Für dieses Engagement wurde der Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks Arche nun mit dem Vordenker Preis 2026 ausgezeichnet. Die Jury unter Vorsitz des Ökonomen Gabriel Felbermayr würdigte Siggelkows jahrzehntelangen Einsatz gegen Kinderarmut und für bessere Zukunftschancen junger Menschen.

- Werbung -

„Kinder haben keine Lobby. Bernd Siggelkow ist die Stimme der Kinder“

Siggelkow gründete die Arche 1995 in Berlin-Hellersdorf. Inzwischen ist das christliche Kinder- und Jugendwerk an fast 40 Standorten aktiv und unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien unter anderem mit kostenlosen Mahlzeiten, Lernförderung und Beratungsangeboten. „Kinder haben keine Lobby. Bernd Siggelkow ist die Stimme der Kinder, insbesondere derer, die es aufgrund ihrer Herkunft nicht leicht haben“, erklärte Felbermayr die Entscheidung der Jury.

Würdigung durch Jörg Pilawa

In seiner Laudatio hob TV-Moderator Jörg Pilawa das persönliche Engagement des Arche-Gründers hervor. „Du bist ein Mann der Tat, ein Ärmel-Hochkrempler, der anpackt, statt nur zu reden“, sagte Pilawa. Siggelkow habe gezeigt, dass gesellschaftliche Veränderung nicht von technischen Innovationen allein ausgehe: „Man muss nicht die Algorithmen von morgen programmieren, um die Zukunft zu verändern.“

Wie nachhaltig die Arbeit der Arche wirken kann, zeigte die ehemalige Besucherin Djellza Rashica. Die angehende Lehrerin berichtete bei der Preisverleihung von ihrem Weg und sagte: „Ohne die Arche hätte ich das niemals erreicht, danke Papa Bernd.“ Für eine Überraschung sorgten zudem Frankfurter Arche-Kinder, die den Preis auf die Bühne brachten.

- Werbung -

Siggelkow betont Verantwortung der Gesellschaft

In seiner Dankesrede betonte Siggelkow die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber jungen Menschen. „Kinder brauchen Herz, Augenmerk und Zeit“, sagte er. Investitionen in Bildung sowie die Begleitung und Förderung von Kindern stärkten nicht nur individuelle Perspektiven, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.

Der Pastor und Sozialarbeiter Bernd Siggelkow (*1964 in Hamburg) gründete 1995 in Berlin-Hellersdorf die erste „Arche“, ein christliches Hilfswerk gegen Kinderarmut und ist Vorsitzender der Kinderstiftung Die Arche. Für seine Arbeit wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz (2008) und dem Bambi (2024) ausgezeichnet.

Mehr zum Thema: