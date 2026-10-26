„Weihnachten im Schuhkarton“: Millionen Menschen packen Geschenke für Kinder

Die christliche Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet in die neue Saison. Im deutschsprachigen Raum feiert sie ihr 30-jähriges Bestehen.

Weihnachten naht und so startet auch dieses Jahr wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Laut Mitteilung der Organisation packen in über 14 Ländern weltweit Millionen Menschen Geschenke für Kinder.

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Beteiligt sind Familien, Kirchengemeinden, Vereine und Unternehmen. Sie füllen Schuhkartons mit Spielzeug, Schulmaterialien, Kleidung und Hygieneartikeln. Jeder Karton wird nach Angaben der Aktion individuell gepackt. Lokale Partner verteilen die Geschenke laut Mitteilung an Kinder in mehr als 100 Ländern. Abgabewoche ist vom 9. bis 16. November.

Kinder von Gott geliebt

Ursula Simon, Leiterin der Geschenkaktion im deutschsprachigen Raum, erklärte: „Mit jedem liebevoll gepackten Schuhkarton möchten wir einem Kind zeigen, wie wertvoll es ist.“ Die Aktion soll die Botschaft vermitteln, dass Kinder von Gott geliebt sind. Die Geschenke werden immer bedingungslos vergeben, so die Organisation.

Die Verteilung übernehmen lokale Partner verschiedener christlicher Konfessionen. Wer mehr über den christlichen Glauben erfahren möchte, kann laut Organisation an einem Glaubenskurs teilnehmen.

Aktuell werden die Weihnachts-Kartons unter anderem in Venezuela, Nepal, den Libanon und die Demokratische Republik Kongo verteilt. Die Geschenkaktion verstehe sich jedoch nicht als klassisches Hilfsprojekt, sondern stelle das persönliche Geschenk und die Weitergabe der christlichen Botschaft in den Mittelpunkt.

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Samaritan’s Purse ist eine christliche Hilfsorganisation, die nach eigener Darstellung weltweit humanitäre und medizinische Hilfe in Kriegs- und Krisengebieten leistet. In Berlin begleitet das Projekt Alabaster Jar Frauen in der Prostitution und unterstützt sie beim Ausstieg.

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