367.000 Besucher: Bibelturm Wörlitz ist Besuchermagnet

Mehr als 367.000 Menschen haben seit 1994 den Bibelturm in Wörlitz besucht. Das Angebot ist deutschlandweit einzigartig.

Deutschlands einziger Bibelturm befindet sich im 66 Meter hohen Turm der St.-Petri-Kirche am Rand des Wörlitzer Parks. Er verbindet eine Bibelausstellung mit dem Ausblick über das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Wie die Anhaltische Bibelgesellschaft jetzt mitteilte, haben seit der Eröffnung 1994 mehr als 367.000 Menschen den Bibelturm in Wörlitz besucht.

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Der Turm ist saisonal jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet (letzter Aufstieg jeweils 16.40 Uhr). Die aktuelle Saison dauert noch bis zum 18. Oktober. Gezeigt werden unter anderem die Bibelturmausstellung „feste feiern!“ sowie die Wanderausstellung „Paradiesische Pflanzen in Judentum, Christentum und im Islam“. Letztere beleuchtet die Bedeutung von Pflanzen in den heiligen Schriften der drei monotheistischen Religionen.

Auch nach dem offiziellen Saisonende bleibt der Bibelturm an einzelnen Terminen geöffnet: am Reformationstag (31. Oktober) sowie am ersten Adventswochenende vom 27. bis 29. November. Im kommenden Jahr öffnet der Bibelturm wieder ab dem Sonntag vor Ostern. Führungen können telefonisch oder per Mail vereinbart werden.

Das Bibelturm-Projekt geht auf eine ökumenische Initiative katholischer, methodistischer und evangelischer Christen zurück und wird seit 2004 von der Evangelischen Landeskirche Anhalts getragen.

>>> Homepage Bibelturm

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