Bibelhaus Frankfurt: Neue Ausstellung über Maria Magdalena öffnet

Das Bibelhaus ErlebnisMuseum in Frankfurt eröffnet am Sonntag die Ausstellung „Mariam! Magdala! – Eine Spurensuche“. Gezeigt werden die biblischen Nennungen von Maria Magdalena und ihre Lebenswelt vor etwa 2.000 Jahren.

Am Sonntag, den 4. Oktober, führt der Religionswissenschaftler Sven Lichtenecker um 14 Uhr durch die Dauerausstellung im Bibelhaus ErlebnisMuseum (BIMU) und zeigt die biblischen Hinweise auf Maria Magdalena.

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Die Sonderausstellung verbindet an neun Stationen die biblischen Texte mit archäologischen Funden aus Israel-Palästina, die Einblicke in das Leben zur Zeit Maria Magdalenas geben. Besucherinnen und Besucher können zum Beispiel den Duft des Nardenöls, das bei der Salbung Jesu zum Einsatz kam, erleben. Dazu werden wertvolle Salbfläschchen aus Glas und Keramik aus römischer Zeit ausgestellt sowie eine Replik des einzigen archäologischen Zeugnisses einer Kreuzigung aus Jerusalem: 1968 wurde dort ein Nagel in einem Fersenbeinknochen aus dem 1. Jahrhundert nach Christus gefunden. Außerdem sind Gegenstände aus einer Grabhöhle zu sehen.

Besucherinnen und Besucher können die Ausstellung als digitalen Rundgang auf dem eigenen Smartphone erleben. Texte, Video- und Audioinhalte begleiten dabei den Weg durch das Museum und beziehen aktuelle Forschungen zur Person Maria Magdalenas ein.

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