- Werbung -
Bibelhaus Frankfurt Ausstellung Bibelmuseum
Archivbild: Bibelhaus Frankfurt

Bibelhaus Frankfurt: Neue Ausstellung über Maria Magdalena öffnet

Kultur

Das Bibelhaus ErlebnisMuseum in Frankfurt eröffnet am Sonntag die Ausstellung „Mariam! Magdala! – Eine Spurensuche“. Gezeigt werden die biblischen Nennungen von Maria Magdalena und ihre Lebenswelt vor etwa 2.000 Jahren.

Am Sonntag, den 4. Oktober, führt der Religionswissenschaftler Sven Lichtenecker um 14 Uhr durch die Dauerausstellung im Bibelhaus ErlebnisMuseum (BIMU) und zeigt die biblischen Hinweise auf Maria Magdalena. 

- Werbung -

Die Sonderausstellung verbindet an neun Stationen die biblischen Texte mit archäologischen Funden aus Israel-Palästina, die Einblicke in das Leben zur Zeit Maria Magdalenas geben. Besucherinnen und Besucher können zum Beispiel den Duft des Nardenöls, das bei der Salbung Jesu zum Einsatz kam, erleben. Dazu werden wertvolle Salbfläschchen aus Glas und Keramik aus römischer Zeit ausgestellt sowie eine Replik des einzigen archäologischen Zeugnisses einer Kreuzigung aus Jerusalem: 1968 wurde dort ein Nagel in einem Fersenbeinknochen aus dem 1. Jahrhundert nach Christus gefunden. Außerdem sind Gegenstände aus einer Grabhöhle zu sehen.

Besucherinnen und Besucher können die Ausstellung als digitalen Rundgang auf dem eigenen Smartphone erleben. Texte, Video- und Audioinhalte begleiten dabei den Weg durch das Museum und beziehen aktuelle Forschungen zur Person Maria Magdalenas ein.

Mehr zum Thema:

Frankfurter Bibelhaus: VR Reise in die Welt des Paulus



QuelleBibelhaus Frankfurt

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!