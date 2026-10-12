Iris Berben wird zur Stimme des Paderborner Doms

Der Paderborner Dom wird ab November Schauplatz der multimedialen Licht- und Klangshow „Luminiscence“. Schauspielerin Iris Berben übernimmt dabei die Rolle der Erzählerin.

Die internationale Licht- und Klangshow „Luminiscence“ gastiert ab dem 6. November im Paderborner Dom. Dies berichtet der WDR. Dabei werden Projektionen auf die Mauern und Gewölbe der Kathedrale geworfen, während Live-Chor und Orgelmusik die Inszenierung begleiten. Die Zuschauer sollen die Geschichte des Gotteshauses in einer 360-Grad-Erfahrung erleben.

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Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die Schauspielerin Iris Berben. „Als Stimme des Doms darf ich seine Geschichte aus einer besonderen Perspektive erzählen und die Besucherinnen und Besucher durch viele Jahrhunderte begleiten“, so Berben.

Iris Berben wurde 1950 in Detmold geboren und zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Seit den 1960er Jahren wirkte sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit und erhielt dafür viele Auszeichnungen, darunter den Grimme-Preis und die Goldene Kamera. Darüber hinaus engagiert sie sich seit Jahren gegen Antisemitismus und für gesellschaftspolitische Projekte.

„Luminiscence“ ist eine internationale Licht- und Klangshow, die historische Kirchen und Kathedralen mit 360-Grad-Projektionen, Musik und Live-Gesang in Szene setzt. Das Format war bereits in mehreren europäischen Ländern zu Gast und hat nach Angaben der Veranstalter bislang mehr als zwei Millionen Besucher angezogen.