Neffe von Dolly Parton: „Sie ist nun in den Armen Jesu“

Die US-amerikanische Country-Sängerin und Songwriterin Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Die gläubige Christin war sich gewiss, dass der Tod nicht das letzte Wort hat.

Partons Pressesprecher Marcel Pariseau gab am am Dienstag (Ortszeit) in einer Erklärung bekannt, dass Dolly Parton „nach einem mutigen, kurzen Kampf gegen den Krebs“ verstarb. Bereits zuvor bestätigte ihr Neffe und langjähriger Sicherheitschef, Bryan Seaver, in einem Instagram-Beitrag den Tod seiner Tante sowie ihre Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Dazu sagte er:

„Dolly hat im Licht gelebt und ist nun in den Armen Jesu.“

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Die Country-Legende, die mit mehr als 100 Millionen verkaufter Alben, 25 Nummer-eins-Hits und 9 Grammy-Awards eine der erfolgreichsten Sängerinnen und Songautorinnen im Bereich Country und Pop ist, legte zu Lebzeiten ein großes Gottvertrauen an den Tag und fühlte sich in Freude und Leid von Gott getragen (Promis Glauben berichteten).

Wegweisende Orientierung fand Dolly Parton u.a. in ihrer täglichen Gebetszeit, in der sie Gott um Führung bat. Dazu teilte sie im Juni 2020 im Magazin Guideposts mit, dass sie in ihrem Morgengebet folgende Fragen an Gott richtet:

„Wie willst du mich gebrauchen? Was kann ich heute tun?“

Ihre tägliche Zeit mit Gott sei für sie die einfachste Art, mit ihm in Verbindung zu kommen, „bevor die Telefone anfangen zu klingen und E-Mails eingehen“. Weiter sagte sie:

„Ich bin alleine mit Gott und bitte um seine Führung.“

Über die Jahre habe sie gelernt, ihre Träume und Ziele Gott anzuvertrauen. Sie vertraue darauf, dass die Dinge so geschehen würden, wie Gott es für richtig halte.

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Ihrer Gewissheit, dass Tod und Leidsituationen im Leben, nicht das letzte Wort haben, brachte Dolly Parton nach dem Tod ihres jüngeren Bruders Randy zum Ausdruck, der vor fünf Jahren nach einer Krebserkrankung verstarb (wir berichteten). Kurz nach ihrem 75. Geburtstag teilte Dolly Parton mit, dass ihr Bruder Randy nun „an einem besseren Ort als wir“ sei. In einem Statement schrieb sie am 21. Januar 2021:

„Mein Bruder Randy hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Die Familie und ich trauern über den Verlust von ihm, aber wir wissen, dass er sich nun an einem besseren Ort befindet, als wir das gerade sind.“

Und weiter:

„Wir sind eine gläubige Familie und glauben daran, dass er bei Gott sicher ist und dass er dort bei Familienmitgliedern ist, die bereits verstorben sind und ihn dort mit Freude und mit offenen Armen begrüßen.“

Nachdem ihr Ehemann Carl Dean, mit dem Dolly Parton 59 Jahre verheiratet war, im März 2025 im Alter von 82 Jahren verstorben war, schrieb die Grammy-Preisträgerin damals:

„Carl und ich haben viele wundervolle Jahre miteinander verbracht. Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang geteilt haben, nicht gerecht werden. Vielen Dank für eure Gebete und euer Mitgefühl.“

Nun ist Dolly Parton mit ihrem Ehemann und all ihren Lieben, die vor ihr gegangen sind, wieder vereint.

Quellen: instagram.com (1), instagram.com (2), bild.de (1), bild.de (2), promisglauben.de (1), promisglauben.de (2)

Diesen Beitrag haben wir mit freundlicher Genehmigung von PromisGlauben veröffentlicht. Die ehrenamtliche Initiative möchte über Statements von prominenten Persönlichkeiten den Dialog über den christlichen Glauben und die damit verbundenen Werte anregen. Initiator des Projekts, das 2011 startete, ist Markus Kosian.

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