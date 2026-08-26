Bad Liebenzell: Herbstmissionsfest in drei Formaten

Glaube verbindet, auch über Entfernungen hinweg: Unter dem Motto „Glaubens:Mut“ feiert die Liebenzeller Mission ihr Herbstmissionsfest am 13. September an vielen Orten gleichzeitig.

Wie schon im Vorjahr wird das Herbstmissionsfest nicht nur im Großzelt auf dem Missionsberg in Bad Liebenzell gefeiert (on site“), sondern auch online („on line“) und in mehreren Gemeinden über ganz Deutschland verteilt („on tour“). Das Fest vor Ort startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Die Predigt hält Missionsleiter Dave Jarsetz. Außerdem wirken Prof. Dr. Volker Gäckle, Rektor der Internationalen Hochschule Liebenzell, sowie Grace Noowe aus Uganda mit.

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Informationsstände von Missionarinnen und Missionaren bieten die Möglichkeit zum Austausch und Einblicke in andere Kulturen. Nadine Betz sorgt mit ihrer Band von der Lifepoint Church Stuttgart für die musikalische Gestaltung des Tages.

Sämtliche Programmpunkte werden im Rahmen des Formats „on line“ per Livestream übertragen. Darüber hinaus bringt das Format „on tour“ das Herbstmissionsfest an mehr als 20 Orte in Deutschland und Österreich. Die Veranstaltungen reichen von Dornbirn über Schwäbisch Hall bis nach Berlin. Vor Ort gestalten Missionare, Dozenten und Studierende aus Bad Liebenzell gemeinsam mit den jeweiligen Gemeinden und Gemeinschaften ein eigenes Programm.

Die Liebenzeller Mission ist mit rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in etwa 30 Ländern eine der großen evangelischen Missionsgesellschaften in Deutschland. Weitere Informationen zum Herbstmissionsfest gibt es auf der Homepage der Veranstaltung.

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