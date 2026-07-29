Jetzt bewerben: Volontariat mit Schwerpunkt Online-Journalismus

Stell dir vor: Du sitzt beim Willow-Leitungskongress mittendrin statt nur dabei – nicht als Besucher, sondern als Journalist. Du führst Interviews, fährst raus für Reportagen und stellst Fragen, die den Unterschied machen. Du bringst Geschichten mit, die vorher noch niemand erzählt hat. Du erreichst tausende Leserinnen und Leser – vor allem online und in den sozialen Netzwerken, teilweise auch gedruckt in unseren Zeitschriften.

Ab September 2026 (späterer Start möglich) bieten wir hier bei uns im SCM Bundes-Verlag ein Volontariat mit Schwerpunkt Online-Journalismus an.

Du hast das Schreiben im Blut, mindestens den Bachelor (bald) in der Tasche und idealerweise erste journalistische Erfahrungen gesammelt? Vielleicht sogar Erfahrung mit der Veröffentlichung von Texten in Online-Medien? Du möchtest mit deinem christlichen Glauben im Bereich Medien etwas bewegen? Dann bewirb dich für unser Team!

Du bist von Anfang an in alle redaktionellen Arbeitsprozesse eingebunden und übernimmst Schritt für Schritt mehr Verantwortung – vom schnellen Newsflow bis zur langfristig geplanten Themenstrecke für unser neues Online-Portal sowie für Jesus.de und Amen.de.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

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Der SCM Bundes-Verlag ist ein Unternehmen der SCM Verlagsgruppe, eines der größten konfessionellen Verlagshäuser in Deutschland. Er betreibt Online-Portale wie Jesus.de und Amen.de (ein neues Portal ist in Planung) und verlegt christliche Zeitschriften für jedes Alter und fast jede Interessenlage.