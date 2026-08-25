Exklusiv: Erste Szene aus dem David-Film

Am 17. September startet der Animationsfilm „David – Du bist nie zu klein, Großes zu tun“ in den deutschsprachigen Kinos. Schon heute zeigen wir exklusiv eine der schillerndsten Szenen aus dem Film.

König David ist eine der bekanntesten biblischen Figuren überhaupt. Phil Cunningham und Brent Dawes haben seine Geschichte als aufwendigen Animationsfilm inszeniert. Der Film erzählt Davids Geschichte vom Hirtenjungen bis zum König. In den USA spielte der Film 87,5 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Am 17. September startet der Film in Deutschland.

„Davids Vertrauen in Gottes Liebe führte ihn in ein Leben voller Abenteuer und Furchtlosigkeit“, sagt Regisseur Phil Cunningham. „Obwohl er alles andere als vollkommen war, lebte er mit ganzem Herzen. Wir glauben, dass das Publikum sich in ihm wiedererkennen und von ihm inspirieren lassen kann.“ Produzentin Rita Mbanga ergänzt: „Wir hoffen, dass jeder Mensch, der diesen Film sieht, dazu ermutigt wird, mit Weite, Mut und Glauben zu leben.“

Jesus.de zeigt schon heute exklusiv einen Ausschnitt aus dem Film: den Auftritt des Philisterkriegers Goliath:

Sunrise Animation Studios produzierte den aufwendigen Animationsfilm mit einem Budget von 60 Millionen Dollar und Mitarbeitenden aus 32 Ländern. Mehr als 400 Künstlerinnen und Künstler wirkten an der Umsetzung mit.. Die Musik stammt von Joseph Trapanese („TRON: The Legacy“, „Oblivion“, „The Witcher“). Der Film dauert 109 Minuten und hat eine „FSK-6“-Freigabe.

Was sagen Filmkritiker? „Großes Kino“ schreibt Ralf Blau in „Cinema“. Jan Barra Hentschel (nochnfilm.de) urteilt: „Meine positive Überraschung der letzten Zeit, ein toller Animationsfilm wie ich ihn für David vs. Goliath gar nicht erwartet hatte. Stark.“ Und Andreas Füser (Filmservice): „Hochwertig gemacht, sehenswert, unterhaltsam.“

>>> Jesus.de zeigt in den kommenden Tagen zwei weitere Szenen aus dem Film exklusiv!