Ein biblisch inspiriertes Modell für finanziellen Frieden

Wer heute über Geld nachdenkt, denkt fast zwangsläufig an steigende Lebenshaltungskosten. An das mulmige Gefühl, das einen beschleicht, wenn der nächste Börsencrash nur eine Schlagzeile entfernt scheint. Viele spüren: Das alte Vertrauen in Banken, Versicherungen oder Rentensysteme wackelt. Und gerade in solchen Momenten lohnt sich der Blick auf ein biblisches Modell, das schon Krisen überdauert hat, lange bevor es moderne Finanzmärkte gab.

Vom Glaubensvater lernen

Biblischer Wohlstand hat wenig mit einem prall gefüllten Bankkonto, sondern mehr mit Besitz und Verwaltung eines Teils von GOTTES Schöpfung zu tun. Abraham kann mit seiner gesegneten Vermögensstruktur als unser Vorbild dienen. Er hatte einen landwirtschaftlichen Betrieb mit über dreihundert Angestellten, insgesamt acht Kinder, verfügte über beträchtliche Vorräte an Silber und Gold und erwarb damit zudem das erste Grundstück für seine Familie.

«Und Abram war sehr reich an Vieh, Silber und Gold.» 1. Mose 13,2

Auf dieser biblischen Grundlage beruht der von BB Wertmetall empfohlene «Drittelmix». Die Idee dahinter ist einfach und zugleich wegweisend: Anstelle von Geldwerten überwiegend Realwerte und diese zudem aufgeteilt in drei ganz unterschiedliche materielle Bereiche. Das bringt Stabilität in Krisen und birgt Potenzial auf Vermehrung.



Abrahams Drittelmix

Bild:bb-wertmetall



Im Uhrzeigersinn, von oben beginnend, sind die drei Bereiche:

1. Menschen, Familie, Unternehmen: Hier geht es um Investitionen an Zeit, Kraft und Ressourcen in die eigene Ausbildung, das Gründen einer Familie und in wirtschaftliche Aktivitäten. Bei Letzteren geht es vor allem um Beteiligung an nützlichen und soliden Unternehmen im persönlichen Umfeld. Diese Werte sind nicht abstrakt, sondern tragen zur Weiterentwicklung von Gemeinschaft und Gesellschaft bei.

Grund und Boden: «Der Schuldner ist der Knecht des Gläubigers» heißt es in den Sprüchen von König Salomo. Wer jedoch eigenes Land oder eine eigene Immobilie erwirbt und dann auch beharrlich und zügig amortisiert, erreicht wirkliche finanzielle Freiheit. Darüber hinaus ist Grundbesitz ein großer Segen für die nachfolgenden Generationen.

Silber und Gold: In der Bibel werden diese Formen an liquiden Vorräten rund fünfhundertmal erwähnt. Die Bibel benennt diese Wertmetalle aus gutem Grund als wichtigen Bestandteil von Abrahams Vermögen. Schon damals, vor rund 4000 Jahren, wurden Silber und Gold als Tauschmittel akzeptiert und als zuverlässige Wertspeicher geschätzt. Die hervorragenden physikalischen Eigenschaften und das begrenzte Vorkommen, machen die beiden Metalle zu begehrten Rohstoffen, die Stabilität und Liquidität in jedes Portfolio bringen.

Eine Erkenntnis nimmt Gestalt an

Das Logo von BB Wertmetall spiegelt diese biblische Portfoliotheorie direkt wider: Während zwei Drittel in Silber gehalten sind, erscheint das linke Drittel in Gold. Damit verdeutlicht das Schweizer Unternehmen, dass es sich auf den Bereich der Vorräte mit Wertmetallen spezialisiert hat, ohne dabei die Bedeutung der anderen beiden Segmente zu schmälern. Das Logo geht auf einen Eindruck zurück, den ein Mitgründer bereits 2004 hatte. Er sah einen Kreis, unterteilt in drei Segmente, umgeben von einem Rahmen, der oben geöffnet ist. Erst nach Jahren des Bibelstudium wurde vor Gründung der Firma die Verbindung zu Abrahams gesegneter Vermögensstruktur offenbar.

Lösungen für das goldene Drittel

Haggai-Medaillen: Dieses Basisinvestment in Silber und Gold bietet einen guten Einstieg für Anleger, die gern einen Vorrat an biblischen Wertmetallen zu Hause haben wollen. Die kleine Stückelung (¼ und 1 Feinunze) eignet sich ideal, um in Krisenzeiten Waren des täglichen Bedarfs einzutauschen. Jeder Bestellung liegt ein Zertifikat bei, das die Echtheit und den Feingehalt garantiert.

S-Deposito und G-Deposito: Größere Beträge investieren Anleger am besten in die Depositos. Hierbei erwirbt man kostengünstig Silber- oder Goldgranulat, sicher verwahrt im Hochsicherheitsbereich eines Zollfreilagers nahe Zürich. Werktäglicher Handel, die Bezugsmöglichkeit in Haggai-Medaillen und die Tauschfunktion, mit der bei immer mehr Handelspartner Waren und Dienstleistungen eingetauscht werden können, sorgen für Liquidität auf vielfältige Weise.

Haggai-Medaillen aus Silber und Gold (Bild: BB Wertmetall)

