Was, wenn sich ein Mensch zur Konfirmation entscheidet, aber seine Jugend längst hinter ihm liegt? Vertane Chancen gibt es nicht, denn die evangelische Kirche in Stuttgart bietet als erste Kirche in Deutschland an, die Konfirmation als Erwachsener nachzuholen.

Pfarrer Benedikt Jetter von der Citykirche Stuttgart begleitet jüngere und ältere Erwachsene auf ihrem Weg zum eigenen Glauben. Ob aus familiären Gründen, Lebenskrisen oder bloßem Desinteresse – viele Jugendliche lassen sich nicht konfirmieren. Doch was, wenn der Wunsch nach einem gemeinsamen Leben mit Gott und die Entscheidung für die Konfirmation später dochnoch eintritt?

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Am 12. September startet daher die unkonventionelle Aktion – daraufhin folgt monatlich ein weiterer Samstagstermin. „Vorkenntnisse sind nicht nötig. Mitzubringen ist nichts außer der Bereitschaft, sich gemeinsam erfrischenden wie unangenehmen Fragen zu Gott, dem Universum und dem Zusammenleben auf der einen Erde zu stellen“.

Ein festlicher Rahmen für den Weg mit Gott

In der Erwachsenenkonfirmation diskutieren die Teilnehmer wie auch sonst üblich ein Jahr über den Glauben, offene Fragen, den Sinn des Lebens und die christliche Weltverantwortung. Das Programm sei nicht in Stein gemeißelt, sondern passe sich den Wünschen der Gruppe an, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese Glaubensreise gipfelt in der Konfirmation im Mai – ganz offiziell in der Kirche.

Zudem gibt es auch hier eine Konfi-Freizeit, Gottesdienstbesuche und gleichaltrige Mitkonfirmanden, mit denen sich vielleicht neue Freundschaften schließen lassen.

„Menschen, die als Kind getauft wurden, gehören nach dem Verständnis der evangelisch-lutherischen Kirchen zur christlichen Gemeinschaft, auch wenn sie sich später nicht konfirmieren lassen. Wem allerdings wichtig ist – und meist sind es sehr persönliche Gründe – sein eigenes Ja zum Lebensabenteuer auf dem Weg mit Gott und Gemeinde zu sprechen, kann jederzeit im festlichen Rahmen Konfirmation nachfeiern“, so Pfarrer Benedikt Jetter, der den ersten Konfirmandenjahrgang für Erwachsene jeden Alters in Stuttgart leitet.

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