Sternsinger sammeln mehr als 47 Millionen Euro

Beim traditionellen Dreikönigssingen haben Jungen und Mädchen in diesem Jahr 47,17 Millionen Euro für Kinder in aller Welt gesammelt. Das höchste Ergebnis gab es im Bistum Rottenburg-Stuttgart.

Mehr als 47 Millionen Euro haben Sternsinger 2026 gesammelt. Bis zum 31. Juli wurden beim 68. Dreikönigssingen 47,17 Millionen Euro verzeichnet, wie das katholische Kindermissionswerk «Die Sternsinger» erklärte. Die Summe liegt zwischen den Ergebnissen der Vorjahre: 2025 waren 48,06 Millionen Euro eingegangen, 2024 waren es 45,98 Euro.

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Die höchste Summe kam in diesem Jahr mit mehr als 5,6 Millionen Euro im Bistum Rottenburg-Stuttgart zusammen, gefolgt von den Diözesen Münster und Augsburg mit rund 3,9 und knapp 3,7 Millionen Euro. Das Geld fließt an benachteiligte Kinder in aller Welt.

Tausende Gruppen beteiligt

Sternsingergruppen aus 7.131 Pfarrgemeinden, Verbänden, Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen haben das Geld der Organisation zufolge in den ersten Januartagen gesammelt. Die Mädchen und Jungen «machen die Welt mit großem Engagement jedes Jahr ein Stückchen besser», sagte der Präsident der Organisation, Dirk Bingener.

Die diesjährige Sternsingeraktion stand unter dem Motto «Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit», um ein Zeichen für das Recht auf Bildung und gegen die Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen zu setzen. 2027 findet die Aktion unter dem Motto «Gutes Essen, starke Kinder – Sternsingen für gesunde Ernährung» statt und wird am 29. Dezember in Münster eröffnet.

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