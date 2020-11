Werbung

Seit heute ist die sogenannte „Corona-Bibel“ online. Dies berichtet das Portal ref.ch. Rund 900 Personen haben einzelne Kapitel der Bibel aufgeschrieben und gestaltet: mal kalligrafisch, mal in einfacher Handschrift – teils auch mit Zeichnungen angereichert. Die Bibel umfasst 1189 Kapitel auf 3.800 Seiten.

Die Idee dazu hatten der reformierte Schweizer Pfarrer Uwe Habenicht und Roman Rieger, Leiter des Cityteams der katholischen Kirche in St. Gallen. Durch das Projekt wollten sie das Gemeinschaftsgefühl der Menschen stärken. An dem Projekt hätten sich Junge und Alte, Gläubige und Atheisten beteilgt, heißt es. Die „Corona-Bibel“ soll im kommenden Jahr auch in gedruckter Form erscheinen.

Link: Corona-Bibel