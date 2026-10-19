Bibel TV zeigt Reality-Format von „The Chosen“ mit Bear Grylls

Die Darsteller der Jesus-Serie „The Chosen“ gehen mit Bear Grylls auf Expedition und sprechen dabei über Zweifel und ihren Glauben. Bibel TV zeigt die Produktion ab dem 7. November erstmals im deutschen Free-TV.

Die Darsteller der Jesus-Serie „The Chosen“ tauschen in der Reality-Produktion „The Chosen in the Wild with Bear Grylls“ ihre Filmkulissen gegen die Wildnis Nordamerikas. Nach Angaben von Bibel TV stellen sie sich dort gemeinsam mit dem Abenteurer Bear Grylls körperlichen Herausforderungen und sprechen über persönliche Erfahrungen, Zweifel und ihren Glauben. Bibel TV zeigt das Format ab dem 7. November erstmals in Deutschland im Free-TV, jeweils samstags im Anschluss an „The Chosen“.

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Mit dabei sind Jonathan Roumie, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Noah James und Luke Dimyan, die in „The Chosen“ Jesus, Maria Magdalena, Matthäus, Andreas und Judas verkörpern. Auch Serienschöpfer Dallas Jenkins nimmt an den Abenteuern teil.

Gespräche über Glaube und Zweifel

Die Gruppe erkundet nach Angaben des Senders die Canyonlands in Utah, die Wüste des Great Basin und die Wälder der Adirondacks. Abseilaktionen und ungewohnte Überlebenssituationen fordern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer demnach körperlich heraus. Die Gespräche am Lagerfeuer und unterwegs drehen sich laut Mitteilung darum, wie die Auseinandersetzung mit den biblischen Figuren die Schauspieler geprägt hat.

Bear Grylls, 1974 in Nordirland geboren, diente drei Jahre bei einer britischen Spezialeinheit. Er wurde durch Formate wie „Man vs. Wild“ und „Running Wild“ bekannt und war von 2009 bis 2024 Chief Scout der britischen Pfadfinder. Sein christlicher Glaube prägt sein öffentliches Wirken; in seinen Büchern „Soul Fuel“ und „The Greatest Story Ever Told“ beschreibt er den Glauben als Fundament seines Lebens.

>>> Die Sendetermine im November: 7. November, 21:45 Uhr; 14. November, 22:00 Uhr; 21. November, 21:45 Uhr und 28. November, 22:00 Uhr. Alle Folgen sind außerdem in der kostenlosen Premium-Mediathek von Bibel TV abrufbar, auch auf Englisch mit deutschen Untertiteln.

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