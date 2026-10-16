Sechste „The Chosen“-Staffel startet im November bei Prime Video

Die Jesus-Serie „The Chosen“ kehrt mit Staffel sechs zurück. Ab dem 15. November zeigt Prime Video die neuen Folgen, die die letzten Tage im Leben Jesu bis zur Kreuzigung in den Mittelpunkt stellen.

Fans der Erfolgsserie „The Chosen“ können sich auf neue Folgen freuen: Wie Prime Video über seine Social-Media-Kanäle bekanntgab, startet die sechste Staffel am 15. November auf der Streamingplattform.

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Inhaltlich widmet sich die neue Staffel den letzten Tagen Jesu. Erzählt werden unter anderem seine Verhaftung, der Prozess und die Kreuzigung. Regisseur Dallas Jenkins hatte die neuen Folgen bereits Anfang des Jahres beim Fan-Treffen „ChosenCon“ angekündigt und dabei große Erwartungen geweckt. „Sie ist die größte, die wir jemals gedreht haben“, sagte er über die sechste Staffel.

Staffel-Finale kommt ins Kino

Ab Februar 2027 sollen die Episoden außerdem über die kostenlose „The Chosen“-App verfügbar sein. Den Abschluss der Staffel bildet ein Kinofilm, der am 12. März 2027 startet.

Dabei wollen die Produzenten die Kreuzigung zwar eindringlich, aber weniger drastisch darstellen als in Mel Gibsons Film „Die Passion Christi“. Im Mittelpunkt des Finales soll vor allem die Frage stehen, weshalb Jesus den Kreuzestod auf sich nahm.

Letzte Staffel bereits abgedreht

Die Arbeiten an der siebten und zugleich letzten Staffel sind bereits abgeschlossen. Sie soll zu Ostern 2028 zunächst als Kinofilm veröffentlicht werden und die Auferstehung Jesu behandeln. Anschließend sollen sechs weitere Episoden erscheinen.

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Von Crowdfunding zum internationalen Erfolg

Die Geschichte von „The Chosen“ begann vor acht Jahren mit einer durch Crowdfunding finanzierten Pilotfolge. Inzwischen hat sich das Projekt zu einer der erfolgreichsten Serienproduktionen über das Leben Jesu entwickelt. Nach Angaben von Serienmacher Dallas Jenkins erreichte die Serie bislang mehr als 300 Millionen Zuschauer weltweit.

Gedreht wird seit der dritten Staffel auf einem großen Studiogelände mit einer detailgetreuen Nachbildung der antiken Stadt Kapernaum.

>>> deutschsprachige Homepage von The Chosen

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