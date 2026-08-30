Trauer statt Worship: Christliches Festival nach Todesfall abgebrochen

Nach einem tödlichen Unfall haben die Veranstalter das Big Church Festival in West Sussex (Südengland) abgebrochen. Durch den Einsturz eines großen Holzschildes kam ein Besucher ums Leben, weitere Menschen wurden verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Beim Big Church Festival in Wiston Park (Südengland) ist ein 41-jähriger Mann aus Eastbourne ums Leben gekommen. Ein großes Holzschild stürzte am Freitagnachmittag auf mehrere Besucher. Die Veranstalter unterbrachen nach dem Unglück zunächst das Programm, am Abend beendeten sie das Festival vorzeitig. In einer Stellungnahme erklärten sie: „Wir sind zutiefst erschüttert […] Big Church Festival bedeutet, Menschen zusammenzubringen. Heute Abend trauert diese Gemeinschaft.“ Auch kirchliche Vertreter reagierten betroffen. Der Erzbischof von Canterbury sprach von einer traurigen und schockierenden Nachricht.

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Nach ersten Erkenntnissen könnte starker Wind bei dem Unglück eine Rolle gespielt haben. Augenzeugen berichteten laut Medienberichten von einem heftigen Windstoß und einem „massiven Knall“, bevor die Konstruktion umstürzte. Der Rettungsdienst behandelte zunächst sieben Betroffene auf dem Gelände, vier Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sperrte Teile des Festivalgeländes und forderte Besucher auf, Foto- und Videoaufnahmen für die Ermittlungen bereitzustellen. Die Behörden untersuchen gemeinsam mit der britischen Arbeitsschutzbehörde, ob Wetterbedingungen, bauliche Mängel oder organisatorische Faktoren zum Einsturz beigetragen haben.

Das Big Church Festival gilt als größte christliche Musik- und Worship-Veranstaltung im Vereinigten Königreich. Gegründet wurde es 2009 von Tim Jupp, einem Gründungsmitglied der christlichen Band Delirious?, zunächst unter dem Namen „Big Church Day Out“. Jährlich kommen Zehntausende Besucher nach West Sussex, um Konzerte, Gottesdienste, Seminare und Gebetsangebote zu erleben. Für 2026 waren nach Angaben der Veranstalter bis zu 40.000 Teilnehmer erwartet worden.

Quellen: Big Church Festival, BBC, The Guardian, Sussex Police