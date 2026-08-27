Tausende Reaktionen auf neues evangelisches Gesangbuch

Fast 6.700 Rückmeldungen, viel Lob und etwas Gegenwind: Warum das neue Gesangbuch die Gemüter bewegt.

In der Testphase für das neue evangelische Gesangbuch hat es bereits knapp 6.700 Rückmeldungen gegeben. Rund drei Viertel der Nutzer bewerteten die Neuerungen grundsätzlich positiv, sagte Lukas Bauer, Referent der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für das neue Gesangbuch, in einem am Dienstag auf der EKD-Internetseite veröffentlichten Interview.

- Werbung -

Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen sei die Zustimmung groß, ergänzte Bauer, der im Hauptberuf Bezirkskantor in Esslingen am Neckar ist.

Das neue Gesangbuch soll demnach die Vielfalt der evangelischen Kirche abbilden und über den Gottesdienst hinaus als spiritueller Begleiter im Alltag dienen. Dieser Ansatz finde Anklang, sagte Bauer:

87 Prozent der Befragten gaben an, im neuen Gesangbuch Impulse für ihr persönliches Glaubensleben zu finden. Um diese Funktion zu stärken, sollen Lieder und Texte künftig auch nach emotionalen Stichworten wie «Trauer» oder «Einsamkeit» auffindbar sein.

Ein Buch für 40 Jahre

Eine wesentliche Änderung ist die Auflösung des klassischen Textteils. Gebete und andere Texte werden künftig nicht mehr separat, sondern thematisch passend zwischen den Liedern platziert. Dadurch solle ein inhaltlicher roter Faden entstehen, erläuterte Bauer.

- Werbung -

Die positive Resonanz gerade bei jüngeren Menschen stütze das Konzept eines «Generationenbuches», sagte der Bezirkskantor. «Wir brauchen ein Gesangbuch, das circa 40 Jahre trägt.» Die vielfältige musikalische Bindung junger Menschen an die Kirche, etwa in Projektchören oder Bands, werde durch das neue Konzept gestärkt.

Finale Liedauswahl im März

Allerdings gebe es auch negative Kommentare. Während Gitarristen andere Tonarten wünschten als Bläser, stünden Pfarrer im Ruhestand den geplanten Änderungen am kritischsten gegenüber. Auch regionale Unterschiede in der Frömmigkeit seien in den Rückmeldungen deutlich geworden. Im März soll die finale Liedauswahl auf EKD-Ebene beschlossen werden. Das gedruckte Buch wird voraussichtlich rund 600 Lieder umfassen, während eine größere Sammlung digital zugänglich gemacht werden soll.

Mehr zum Thema: