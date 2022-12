EIL: Emeritierter Papst Benedikt XVI. verstorben

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot. Dies hat der Vatikan heute Vormittag mitgeteilt. Erst kürzlich hatte sein Nachfolger Franziskus zum Gebet für den 95-Jährigen aufgerufen.

Benedikt XVI. ist tot. „Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI., Papst Emeritus, heute um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben ist“, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni, am Silvestermorgen per Bulletin in Rom mit. Benedikt, der mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger heißt, wurde 95 Jahre alt. Er stand von 2005 bis 2013 an der Spitze der katholischen Kirche. Seit seinem Amtsverzicht 2013 lebte Benedikt XVI. weitgehend von der Öffentlichkeit zurückgezogen im Vatikan. Das Alter hatte dem emeritierten Papst seit Jahren zu schaffen gemacht.

Joseph Ratzinger, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, wurde am 16. April 1927 im bayerischen Marktl am Inn geboren. Im Zweiten Weltkrieg war er als Luftwaffenhelfer eingesetzt, danach studierte er in München und Freising Theologie und Philosophie, 1951 wurde er zum Priester geweiht.

Nach Stationen als Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie in Freising, Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg wurde er 1977 Münchner Erzbischof. 1982 wurde Ratzinger zum Präfekten der vatikanischen Glaubenskongregation unter Papst Johannes Paul II. berufen, 2005 wurde er dessen Nachfolger. Nach acht Jahren als Pontifex verzichtete er überraschend auf das Papstamt.

Das letzte Mal war Benedikt im Sommer 2020 nach Deutschland gereist, um sich in Regensburg von seinem im Sterben liegenden Bruder Georg zu verabschieden.