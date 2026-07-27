„Nacht der 1.000 Stimmen“ – gemeinsam singen, glauben, feiern

Beim Evangelischen Kirchentag 2027 in Düsseldorf feiert die „Nacht der 1.000 Stimmen“ Premiere. Sängerinnen und Sänger können sich ab sofort dafür anmelden.

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Singen von Kirchentagsliedern, Popsongs und geistlichen Liedern, heißt es. Das Projekt richtet sich sowohl an einzelne Sängerinnen und Sänger, als auch an an Chorleiterinnen und Chorleiter. Bestehende Chöre können sich als Projektchor registrieren und die Lieder vor Ort einstudieren. Voraussetzung ist, dass die Proben für weitere Interessierte offenstehen. Einzelpersonen können sich einem Projektchor in ihrer Region anschließen und so Teil des Megachores werden.

- Werbung -

Musikalisch verantwortet wird die „Nacht der 1000 Stimmen“ von Timo Böcking und Martin Buchholz („Herz + Mund“). Begleitet werden sie von einer Band mit Bläsern sowie Solisten wie Miriam Schäfer, Katja Zimmermann, Sam Samba und Jan Primke. Für die Teilnahme am Projekt ist ein Kirchentagsticket erforderlich. Dieses umfasst das Liedmaterial und auch digitale Übungshilfen.

>>> weitere Informationen gibt es auf der Projekt-Homepage

Ein musikalischer Vorgeschmack:

„Spotify Embed: Die Nacht der 1000 Stimmen“ von Spotify anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Spotify anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Spotify.

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um diesen Inhalt zu laden. - Werbung - Inhalt von Spotify immer anzeigen



