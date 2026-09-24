Jordanien investiert Millionenbetrag in Taufstelle Jesu

Jordanien investiert 120 Millionen US-Dollar in die Entwicklung der Taufstelle Jesu am Jordan. Bis zur 2.000-Jahr-Feier im Jahr 2030 sollen Infrastruktur und Naturschutz gleichermaßen gestärkt werden.

Wie das Jordan Tourism Board mitteilt, wird die als Taufstelle Jesu geltende Stätte Al-Maghtas bis 2030 umfassend modernisiert. Anlass ist die 2.000-Jahr-Feier der Taufe Jesu im Jordan. Geplant sind ein Museum, ein Besucherzentrum, Restaurants und ein Hotel. Die entsprechenden Vereinbarungen wurden im August 2026 von Jordaniens Ministerpräsident Jafar Hassan unterzeichnet. Das Investitionsvolumen soll 120 Millionen US-Dollar betragen.

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Neben der touristischen Infrastruktur soll auch die Umgebung der UNESCO-Welterbestätte geschützt werden. Vorgesehen ist ein sogenannter „Grüner Korridor“, der die Artenvielfalt rund um die historische Stätte bewahren soll. Dazu gehören unter anderem Naturwanderwege, die Besuchern einen Zugang zur Landschaft ermöglichen und gleichzeitig die Biodiversität fördern sollen.

Im Johannesevangelium wird der Ort der Tätigkeit Johannes des Täufers als „Bethanien jenseits des Jordan“ bezeichnet (Johannes 1,28). Viele Forscher identifizieren diesen Ort mit Al-Maghtas. Auf der israelischen Seite des Jordan, gegenüber von Al-Maghtas, gibt es ebenfalls eine „Taufstelle“. Während frühe Traditionen eher das Ostufer betonten, verlagerte sich ein Teil der Pilgertradition später auf das leichter erreichbare Westufer.

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